Antoine Griezmann reageert op Twitter: ‘Euh, hoe weten jullie dat’

Antoine Griezmann heeft woensdagavond via sociale media gereageerd op een bericht van RMC Sport. Volgens de Franse radiozender zou de aanvaller van Barcelona in de privésfeer hebben laten weten dat hij weliswaar gelukkig is maar zich toch een beetje zorgen maakt over de mogelijke rentree van Neymar in het Camp Nou, met oog op zijn speeltijd.

“Euh, hoe weten jullie dat”, plaatste Griezmann als reactie op het bericht van RMC Sport op Twitter. De publicatie van de Frans international kreeg meteen duizenden likes en retweets. RMC Sport stelt dat het Griezmann om het even op welke positie hij gaat spelen, als hij maar speelt. De eventuele komst van Neymar zou zijn kansen op speeltijd echter laten slinken, zo voorziet de radiozender.

Euh... ???? Comment vous savez ? ?? — Antoine Griezmann (@AntoGriezmann) August 21, 2019

Barcelona nam twee jaar geleden voor een recordbedrag afscheid van Neymar en de Catalanen zouden inmiddels druk bezig met het terughalen van de Braziliaanse superster. De regerend landskampioen van Spanje zou een formeel bod hebben neergelegd bij Paris Saint-Germain, dat echter meteen is afgewezen. Doordat Barcelona deze zomer al meer dan tweehonderd miljoen euro heeft uitgegeven aan de komst van onder anderen Antoine Griezmann, Frenkie de Jong, Neto en Júnior Firpo, is er in het Camp Nou geen geld om een forse transfersom neer te leggen voor Neymar.

Barcelona zou PSG voorgesteld hebben om de dribbelaar in eerste instantie voor minder dan 10 miljoen voor een seizoen te huren, inclusief koopoptie van 170 tot 180 miljoen voor volgend jaar. Dat was naar verluidt geen optie voor PSG. Naast Barcelona zijn er echter meerdere kapers op de kust. Real Madrid wordt ook al geruime tijd in verband gebracht met de komst van Neymar en dinsdag werd er door verschillende Spaanse en Braziliaanse media eveneens gesproken van een bod van Juventus.