Arne Slot waakt voor Europa League-tegenstander: ‘Het is een vechtmachine’

AZ speelt donderdagavond in de Grolsch Veste zijn thuiswedstrijd in de voorronde van de Europa League tegen Royal Antwerp. Trainer Arne Slot is FC Twente dankbaar voor het beschikbaar stellen van zijn stadion en is onder de indruk van Antwerp. "Het is een soort vechtmachine", aldus de oefenmeester op de persconferentie, geciteerd door de website van AZ.

Slot wijst op de goede prestaties van de Belgische club. "Ze hebben Viktoria Plzen uitgeschakeld. Die ploeg speelde dit seizoen nog in de voorronde van de Champions League. Dat is denk ik een heel knappe prestatie. Antwerp is een ervaren ploeg met jongens die hun sporen hebben verdiend in het Europese voetbal, denk aan Sinan Bolat, Dieumerci Mbokani en Lior Refaelov. Het is een vechtmachine, die keihard werkt om tegengoals te voorkomen."

Het centrale duo van AZ, bestaande uit Stijn Wuytens en Ron Vlaar, kan na het missen van de wedstrijd tegen FC Groningen (0-0) mogelijk weer spelen. "Stijn en Ron hebben dinsdag weer meegetraind", zegt Slot. "Vandaag zal dat ook het geval zijn. We moeten bekijken hoe dat gaat en welke reactie daarop volgt. Maar ik heb bij beiden goede hoop dat ze inzetbaar zijn. Dat zal de training uitwijzen."

AZ speelde zondag nog in het stadion van ADO Den Haag. “In Den Haag hebben onze supporters ons fantastisch gesteund", zei Slot, die de Alkmaarse supporters oproept om donderdag ook naar Enschede te komen. "Dat voelde bij beide wedstrijden echt als een thuisduel. Ik begrijp dat Enschede nog een stuk verder weg is dan Den Haag, maar ik hoop dat ze desondanks in groten getale komen."