De Boer ziet achilleshiel bij Ajax: ‘Geen jongen die klaar is voor grote werk'

Ronald de Boer vindt het matige optreden van Ajax tegen APOEL Nicosia (0-0) geen reden tot paniek. De analist annex oud-voetballer is van mening dat het verwachtingspatroon bij de Amsterdammers enorm hoog is, maar ziet ook zwakke plekken in de ploeg van trainer Erik ten Hag.

De Boer denkt dat Ajax nog wel een extra middenvelder kan gebruiken. "Achterin en voorin zijn er heel veel opties, maar op het middenveld is het toch vrij schaars", aldus de voormalig Ajacied tegenover het Algemeen Dagblad. "Er zijn veel talentvolle middenvelders, maar ik zie nog niet een jongen die al echt klaar is voor het grote werk."

Ajax speelde dinsdagavond geen goede wedstrijd. "Toch vind ik de kritiek na gisteravond een beetje overdreven, want Ajax heeft dit seizoen tegen PSV en in de competitie al een paar keer heel goed gespeeld. In de Champions League zijn de tegenstanders echter van een ander kaliber, bij PAOK en APOEL speel je tegen echter slopers en dat is lastig als je zelf nog niet in topvorm bent."

De Boer vindt dat er te veel verwacht wordt van Ajax. "Het verwachtingspatroon is na vorig seizoen natuurlijk enorm toegenomen bij Ajax, maar je kan niet verwachten dat Ajax zomaar iedereen van de mat tikt." Toch denkt de analist dat Ajax door zal gaan naar de groepsfase van de Champions League. "Ik heb er wel vertrouwen in dat APOEL volgende week verslagen zal worden."