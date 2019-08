AS Roma vindt in Londen opvolger voor vertrokken Rick Karsdorp

Davide Zappacosta maakt de overgang van Chelsea naar AS Roma, zo melden beide clubs woensdagavond. De Italianen huren de rechtsback voor in ieder geval een half jaar van the Blues en hebben na die periode de optie om de leenperiode nog een half jaar te verlengen. Zappacosta laat weten trots te zijn op zijn overgang naar de Italiaanse hoofdstad.

"Ik ben verheugd om naar Roma te gaan, na een overzees experiment dat me heeft verbeterd als speler en als mens", laat Zappacosta weten op de website van Roma. "Voor zo'n geweldige club kunnen spelen is een enorme motivatie en ik kan niet wachten om met mijn nieuwe teamgenoten te gaan trainen."

Ook sportief directeur Gianluca Petrachi van Roma, die eerder met Zappacosta werkte bij Torino, is blij met de huurdeal. "Ik ben blij om Davide opnieuw in mijn team te hebben", zegt het directielid. "Vergeleken met de speler die ik ken van Torino, krijgt Roma nu iemand die als speler en als persoon beter is geworden van een avontuur in een andere competitie. Ik weet zeker dat Davide in de loop van het seizoen een belangrijke bijdrage kan leveren."

Zappacosta werd twee jaar geleden door Chelsea voor 25 miljoen euro overgenomen van Torino en speelde in zijn eerste seizoen nog 22 competitiewedstrijden. Daarna belandde de 27-jarige Italiaan echter op het tweede plan en afgelopen jaar speelde hij maar vier competitieduels. Bij Roma wordt Zappacosta binnengehaald als concurrent voor aanvoerder Alessandro Florenzi en als vervanger van de aan Feyenoord uitgeleende Rick Karsdorp.