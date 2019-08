David Silva: het veertiende lid van de exclusieve ‘Club van 400+’

David Silva kan zondagmiddag in de uitwedstrijd tegen Bournemouth zijn vierhonderdste officiële wedstrijd in het shirt van Manchester City spelen. De 33-jarige middenvelder uit Spanje is dan de veertiende voetballer in de clubgeschiedenis van the Citizens die deze barrière doorbreekt. De laatste speler die minimaal vierhonderd duels voor Manchester City speelde was Paul Power in de jaren tachtig: 445 duels tussen 1975 en 1986.



De exclusieve 'Club van 400+' van Manchester City

# Speler Aantal officiële duels 1 Alan Oakes 680 2 Joe Corrigan 603 3 Mike Doyle 570 4 Bert Trautmann 545 5 Colin Bell 501 6 Eric Brook 493 7 Tommy Booth 491 8 Mike Summerbee 452 9 Paul Power 445 10 Willie Donachie 436 11 Neil Young 415 12 Ernie Toseland 411 13 Sam Cowan 407 14 David Silva 399

Silva maakte in de zomer van 2010 voor bijna 29 miljoen euro de overstap van Valencia naar Manchester City. De middenvelder, die in 361 van de 399 duels aan het startsignaal verscheen, was sindsdien goed voor 71 doelpunten en 114 assists in alle competities. Manchester City won sinds zijn komst viermaal de landstitel (2012, 2014, 2018 en 2019).

In zijn eerste seizoen in Manchester speelde Silva liefst 53 officiële wedstrijden: een dergelijk aantal haalde de voormalig Spaans international in de daaropvolgende seizoenen niet meer, al speelde hij in 2012/13 wel meer minuten: 3880. In het kampioensseizoen 2011/12 kende Silva qua assists (19) en betrokkenheid bij doelpunten (27) zijn allerbeste seizoen, zo blijkt uit cijfers van Opta.



De cijfers van David Silva bij Manchester City

Seizoen Duels Minuten Doelpunten Assists Totaal 2010/11 53 3818 6 15 21 2011/12 49 3880 8 19 27 2012/13 41 3203 5 11 16 2013/14 40 3043 8 11 19 2014/15 42 3281 12 10 22 2015/16 36 2792 4 11 15 2016/17 45 3646 8 10 18 2017/18 40 3196 10 14 24 2018/19 50 3725 10 12 22 2019/20 3 153 0 1 1

Silva haalde in ‘slechts’ drie van zijn negen volledige seizoenen bij Manchester City dubbele cijfers qua doelpunten en assists. Dat gaat wel om de laatste twee seizoenen: tien goals en veertien assists in 2017/18 en tien goals en twaalf assists in 2018/19. In de Premier League is er sinds zijn komst geen creatievere voetballer. Hij heeft sinds medio 2010 de meeste assists (83) achter zijn naam staan, meer dan Christian Eriksen (60), Eden Hazard (54), Wayne Rooney (53), Mesut Özil (52) en Cesc Fàbregas (52). Ook op het gebied van de meeste gecreëerde kansen (745) in competitieverband staat hij op de eerste plaats: 745.



Meeste gecreëerde kansen in Premier League sinds 2010/11