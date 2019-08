Nieuwe club Sofyan Amrabat is bekend met foto van medische keuring

Sofyan Amrabat gaat Club Brugge op huurbasis verlaten voor Hellas Verona. De Italiaanse club meldt woensdag via de officiële kanalen dat de middenvelder annex back momenteel medisch wordt gekeurd. Amrabat ruilde Feyenoord een jaar geleden in voor Club Brugge, maar hij kon nimmer voor langere tijd imponeren bij de Belgische topclub.

Hellas Verona, dat vorig seizoen promoveerde naar de Serie A, huurt de 23-jarige Amrabat volgens Voetbal International voor een seizoen, met een optie tot koop. Amrabat kwam na zijn transfer van 2,5 miljoen euro van Feyenoord naar Club Brugge vaak aan spelen toe, maar dit seizoen moest hij genoegen nemen met veel minder speeltijd.

Onder Ivan Leko kwam de middenvelder vorig seizoen tot 29 duels, maar Philippe Clement ziet het minder in de Marokkaans international zitten. Amrabat speelde dit seizoen slechts één duel: tachtig minuten in de uitwedstrijd tegen KV Oostende (0-2). De middenvelder ligt momenteel nog tot de zomer van 2022 vast in België.