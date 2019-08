Turkse en Franse media maken melding van transfer Mitroglou naar PSV

PSV gaat zich versterken met Kostas Mitroglou, zo melden diverse Turkse media en het Franse Yahoo Sport. De Griekse spits staat op dit moment onder contract bij Galatasaray, maar zou nu op huurbasis naar Eindhoven verkassen. "De zaakwaarnemer ontkent noch bevestigt het bericht en wil er niks over kwijt", zo meldt Rik Elfrink van het Eindhovens Dagblad op Twitter.

Volgens diverse media zou de deal al bijna rond zijn. Het is een opmerkelijk gerucht, daar de aanvaller nog onder contract staat bij Olympique Marseille en momenteel nog wordt uitgeleend aan Galatasaray. Mitroglou zou in principe nog tot medio 2020 op huurbasis actief blijven voor Cim Bom, terwijl de aanvaller nog tot de zomer van 2021 vastligt in Frankrijk.

Volgens enkele Turkse media zal Galatasaray nog steeds 750.000 euro van zijn salaris ophoesten. Het is echter nog onduidelijk óf, voor hoe lang en op welke wijze Mitroglou zich bij PSV zou melden. PSV zou Mitroglou huren, maar het is onbekend of dit via Marseille of Galataray gebeurt, waarbij de Turken de Griek dan eerst zouden overnemen van de Ligue 1-club.

Mitroglou zou volgens Yahoo Sports niet meer voorkomen in de plannen van trainer Fatih Terim, waardoor er ook de mogelijkheid is dat men de huurdeal vroegtijdig beëindigt. Volgens het Franse medium zou de transfer naar PSV zich al in de afrondende fase begeven. PSV was naar verluidt nog op zoek naar een nieuwe centrumspits na het vertrek van Luuk de Jong naar Sevilla.