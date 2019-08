Van Bommel: ‘Hij heeft deze eerste selectie voor Oranje verdiend’

Donyell Malen is door bondscoach Ronald Koeman opgenomen in de voorlopige selectie van het Nederlands elftal voor de EK-kwalificatieduels met Duitsland en Estland en volgens PSV-trainer Mark van Bommel is de keuze van Koeman niet meer dan logisch. “Hij heeft deze eerste selectie verdiend. Donyell is met zijn spel heel belangrijk binnen onze ploeg”, wordt Van Bommel woensdag op de persconferentie voorafgaand aan het duel met Apollon Limassol geciteerd door onder meer het Algemeen Dagblad.

PSV begint volgens velen als favoriet aan het tweeluik met Limassol, maar Van Bommel brengt maar al te graag een nuance aan. “In Nederland zijn wij niet in staat om zo arrogant te zijn. Geen enkele ploeg zal zomaar even doorstoten. Dit is gewoon een heel lastige ploeg. Het zal niet makkelijk worden.” PSV speelt donderdag eerst een thuiswedstrijd, met de return op Cyprus op 29 augustus.

Van Bommel vindt ook niet dat de superieure begroting van PSV ten opzichte van Limassol van doorslaggevend belang hoeft te zijn. “Veel geld? Zo makkelijk is het niet”, benadrukt de oefenmeester van de Eindhovense club. “Dan hadden we ook niet gelijk gespeeld tegen FC Twente (1-1, red.). Zulke vergelijkingen slaan eigenlijk nergens op. Zo zwart-wit is het natuurlijk niet.”

PSV treedt donderdag sowieso aan zonder Hirving Lozano, die in de afrondende fase van zijn transfer naar Napoli is aanbeland. Michal Sadílek mist de eerste ontmoeting met Limassol wegens een schorsing, met Olivier Boscagli als zijn beoogde vervanger. De Franse verdediger viel zondag tegen Heracles Almelo (0-2 overwinning) al in voor Sadílek.