Dure exercitie duwt PSV naar ‘Gold-Junge’: ‘Hij kan defensies openscheuren’

PSV wil Ritsu Doan graag naar Eindhoven halen, maar de komst van de aanvallende middenvelder van FC Groningen blijkt geen sinecure. Volgens De Telegraaf en het Eindhovens Dagblad is Nicolás González, aanvaller van VfB Stuttgart, het alternatief voor PSV. De zaakwaarnemer van de Argentijn heeft al aangegeven dat zijn cliënt openstaat voor een dienstverband bij de Eindhovenaren. Wie is González, die na verdediger Timo Baumgartl deze zomer mogelijk de volgende speler van Stuttgart is die voor een miljoenenbedrag naar PSV verkast?

Door Tim Siekman

PSV wil zich met de miljoenen van de verkoop van Hirving Lozano aan Napoli melden in Groningen voor Doan, maar de Trots van het Noorden hanteert naar verluidt veel te hoge eisen. Volgens het Eindhovens Dagblad is PSV 'zich een hoedje geschrokken' van de vraagprijs van Doan van circa veertien miljoen euro, mogelijk met doorverkooppercentage. 'De club uit het noorden zit niet hoog in de boom, maar zweeft zelfs een stukje daarboven, zo is de gedachte aan de Eindhovense Frederiklaan', aldus de regionale krant.

Mocht de transfer van Doan voor een schappelijke prijs onhaalbaar blijken, dan richt PSV de pijlen op de 21-jarige González. Volgens de zaakwaarnemer heeft de Eredivisionist vorige week al gevraagd of González te huur is, maar Stuttgart zou niets zien in een uitleenbeurt. González zelf zou een overstap naar PSV in ieder geval zien zitten, aldus de belangenbehartiger. 'Een ruwe schatting levert op dat de Zuid-Amerikaan waarschijnlijk voor een miljoen of acht en misschien nog een aantal variabelen te koop is', zo concludeert het Eindhovens Dagblad.

'Gouden jongen'

González, in 1998 geboren te Belén de Escobar nabij de Argentijnse hoofdstad Buenos Aires, sloot zich in 2006 aan bij de jeugdopleiding van Argentinos Juniors. De aanvaller ontwikkelde zich sterk en mocht in september 2016 zijn debuut maken voor de Argentijnse club. Gedurende twee jaar speelde de jongeling op diverse posities in de aanval: centrumspits, maar ook als links- en rechtsbuiten. In totaal bereikte hij het aantal van 11 doelpunten in 44 wedstrijden voor Argentinos Juniors voordat Stuttgart vorig jaar zomer circa negen miljoen euro voor hem betaalde.

Afgelopen seizoen kreeg González vaak het vertrouwen van de drie verschillende trainers die de voorbije voetbaljaargang voor de groep bij Stuttgart stonden. De Argentijn kon echter niet voorkomen dat de Duitse club degradeerde uit de Bundesliga, nadat Union Berlin over twee wedstrijden nipt te sterk bleek voor die Schwaben in de play-offs. Deze zomer kon González de zinnen verzetten met Argentinië Onder-23. Op de Pan-Amerikaanse Spelen, het sportevenement dat altijd een jaar vóór de Olympische Zomerspelen wordt gehouden, wist de aanvaller met de jeugdploeg goud te veroveren door Honduras in de finale met 1-4 te verslaan.

González, door het winnen van de gouden medaille nu in Duitsland bestempeld als 'Gold-Junge', keerde na een intensieve zomer vorige week woensdag terug bij Stuttgart. Vanwege de interlandverplichtingen moest hij de eerste twee competitieduels met Hannover 96 (2-1 winst) en FC Heidenheim (2-2) missen. Afgelopen zaterdag mocht González invallen in de thuiswedstrijd tegen FC Pauli en hij groeide meteen uit tot matchwinner. Vlak voor tijd produceerde de aanvaller de 2-1, waarmee hij Stuttgart naar de tweede plek in de 2. Bundesliga gidste.

'Het is een superspeler'

Hoewel de productie van González bij Stuttgart met 3 goals en 4 assists in 34 duels wat tegenvalt, is men bij die Schwaben overtuigd van de klasse van de jeugdinternational. Volgens Duitse media moet PSV flink in de buidel tasten bij een overgang, aangezien Stuttgart een 'dubbelcijferig aantal miljoenen' verlangt. Sportdirektor Sven Mislintat heeft deze zomer al meerdere keren aangegeven dat de club veel vertrouwen heeft in González. "Het is een superspeler. Als hij voor de goal nog wat rustiger wordt, is hij echt een gevaarlijk wapen", aldus de sportbestuurder tegenover Kicker.

Ook de spelersgroep is zeer tevreden met de aanwezigheid van González, zo verzekerde aanvoerder Marc-Oliver Kempf in gesprek met BILD. "Hij is een opgewekt persoon die iedereen een lach op het gezicht tovert. We hopen dat hij nog veel doelpunten voor ons gaat maken", stelde de verdediger. Naar verluidt zou ook Internazionale aan González denken. De Italiaanse club zou de aanvaller echter vooral zien als een investering voor de toekomst, waardoor de voorkeur van de Argentijn zou uitgaan naar PSV, waar hij meteen speelminuten kan maken. Tim Walter, sinds deze zomer trainer van Stuttgart, hoopt in ieder geval dat hij het talent tot zijn beschikking houdt.

Onlangs liet de oefenmeester nog maar eens weten dat hij hoopt op een langer verblijf van González. "Hij zoekt altijd de diepte en kan vanwege zijn snelheid altijd wel één-op-één spelen", citeerde BILD de 43-jarige coach. "Hij kan stugge defensies openscheuren. Een belangrijke eigenschap, want Stuttgart moet in de 2. Bundesliga vaak zelf het spel maken. Nico heeft wel affectie nodig. Maar ook heldere taken. Als je die duidelijk maakt, dan pakt hij het ook goed op. Zijn impulsiviteit vind ik zijn grote kracht. Het bepaalt zijn spel. Men moet hem daarin ook nooit te veel beperken."