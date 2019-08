Fenerbahçe denkt aan deals met Dortmund en Man United

Manchester United en Internazionale zijn er nog niet helemaal uit wat betreft een transfer voor Alexis Sánchez. The Red Devils willen nu een hogere koopoptie dan vijftien miljoen euro opnemen in de deal, terwijl Inter ook een groter deel van zijn salaris over moet nemen. (Diverse Italiaanse media)