Cristiano Ronaldo: ‘Ik was makkelijk drie of vier keer zo veel waard geweest’

Cristiano Ronaldo was door zijn transfer van Manchester United naar Real Madrid voor 94 miljoen euro jarenlang de duurste speler aller tijden. Vorig jaar maakte hij voor meer dan honderd miljoen euro ook nog eens de overstap van de Koninklijke naar Juventus, waardoor hij in totaal al voor ruim tweehonderd miljoen aan transferbedragen heeft opgeleverd. Toch denkt de Portugees dat hij nog meer gekost zou hebben als hij in deze tijd op zijn top had gezeten.

“Er ligt vandaag de dag veel focus op potentie en de voetbalindustrie is enorm veranderd. Ik zal verder niet ingaan op de transfer van João Félix (zijn landgenoot werd deze zomer voor 126 miljoen door Atlético Madrid weggehaald bij Benfica, red.). Iedere speler is tegenwoordig honderd miljoen waard, zelfs zonder bewijs. Er gaat veel meer geld rond in het voetbal”, vertelt de nu 34-jarige Ronaldo aan TVI.

“Centrale verdedigers en keepers zijn zeventig, tachtig miljoen waard. Ik ben het er niet mee eens, maar dat is wel de wereld waar wij nu in leven. Zo is de markt, dat moeten we respecteren”, gaat de aanvaller verder. Ronaldo vindt het lastig om een antwoord te geven op de vraag hoeveel hij zelf had moeten kosten als hij nu 25 jaar oud was geweest.

“Dat is moeilijk te berekenen. Als een keeper 75 miljoen waard is, zou een speler die gedaan heeft wat ik heb gedaan drie of vier keer zoveel waard zijn. Makkelijk.” De ster van Juventus is overigens nog niet van plan om binnenkort met pensioen te gaan: “Daar denk ik niet aan. Misschien stop ik er volgend jaar mee, maar het zou ook kunnen dat ik doorga tot ik 40 of 41 ben. Ik weet het niet. Wat ik altijd zeg is dat ik van elk moment moet genieten.”