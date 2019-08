Leicester City laat voormalig recordaankoop naar Frankrijk vertrekken

Islam Slimani maakt op huurbasis de overstap van Leicester City naar AS Monaco, zo maken beide clubs woensdagmiddag wereldkundig. De 31-jarige aanvaller beschikt bij the Foxes over een doorlopende verbintenis tot medio 2021, maar door gebrek aan speeltijd mag hij zijn loopbaan tijdelijk vervolgen in de Ligue 1.

Slimani werd in 2016 door Leicester voor circa dertig miljoen euro overgenomen van Sporting Portugal en groeide daarmee in een klap uit tot de duurste aankoop in de clubgeschiedenis. Dat record werd deze zomer eerst verbroken door Ayoze Pérez, die voor 33,4 miljoen euro overkwam van Newcastle United. Daarna werd het record scherpgesteld door Youri Tielemans, die voor circa 45 miljoen euro definitief de overstap maakte van AS Monaco.

Slimani wist ondanks de hoge transfersom nooit te overtuigen in het King Power Stadium en werd mede door gebrek aan speelminuten tussendoor uitgeleend aan Newcastle United en Fenerbahçe. Slimani verlaat Leicester met 13 doelpunten in 46 wedstrijden op zijn palmares. Deze zomer wist de routinier de Afrika Cup te veroveren met Algerije.

Monaco presenteert met Slimani de zesde zomeraanwinst, want Wissam Ben Yedder, Gelson Martins, Benjamin Lecomte, Henry Onyekuru en Ruben Aguilar werden in een eerder stadium aangetrokken. De Fransen spendeerden in totaal ruim honderd miljoen euro aan nieuwe spelers.