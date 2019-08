Door Marokko opgeroepen Ihattaren debuteert in voorselectie Jong Oranje

Mohamed Ihattaren maakt zijn debuut in de voorlopige selectie van Jong Oranje, zo maakt de KNVB woensdagmiddag bekend. Het zeventienjarige talent van PSV werd vorige week ook opgenomen in de voorselectie van de Marokkaanse nationale ploeg en lijkt daardoor op korte termijn een keuze te moeten gaan maken. Naast Ihattaren maakt ook AZ’er Myron Boadu zijn debuut in de voorlopige selectie.

“Ik voel me vereerd dat ik in de voorlopige selectie zit, maar ik ga mijn keuze nog niet maken. Ik houd het voorlopig zo. We zien wel. Ik wil gewoon belangrijk zijn en ook internationaal naam maken. Als dat bij het Nederlands elftal is, is dat mooi. Als dat bij het Marokkaanse elftal is, is dat ook mooi”, reageerde Ihattaren afgelopen weekend nog bij FOX Sports op zijn opname in de Marokkaanse voorselectie.

Ihattaren wordt vergezeld door ploeggenoten Cody Gakop en Jordan Teze, terwijl Ajax hofleverancier is voor de voorselectie van Jong Oranje. Vanuit Amsterdam zullen Dani de Wit, Perr Schuurs, Noa Lang, Kjell Scherpen en Kik Pierie zich namelijk aansluiten bij het keurkorps van trainer Erwin van de Looi.

De spelers van Jong Oranje gaan zich voorbereiden op de eerste wedstrijd van de kwalificatiereeks voor het EK Onder-21 dat over twee jaar wordt georganiseerd in Hongarije en Slovenië. Jong Cyprus is op dinsdag 10 september op De Vijverberg de eerste tegenstander in die cyclus.

Volledige selectie Jong Oranje:

Doel: Kjell Scherpen (Ajax), Jan Hoekstra (FC Groningen), Thijmen Nijhuis (FC Utrecht), Maarten Paes (FC Utrecht)

Verdediging: Perr Schuurs (Ajax), Kik Pierie (Ajax), Owen Wijndal (AZ), Deyovaisio Zeefuik (FC Groningen), Justin Hoogma (FC Utrecht), Tyrell Malacia (Feyenoord), Rick van Drongelen (Hamburger SV), Jordan Teze (PSV), Sherel Floranus (SC Heerenveen), Armando Obispo (Vitesse), Danilho Doekhi (Vitesse)

Middenveld: Dani de Wit (Ajax), Noa Lang (Ajax), Teun Koopmeiners (AZ), Ludovit Reis (Barcelona), Azor Matusiwa (FC Groningen), Ferdi Kadioglu (Fenerbahçe), Mohamed Ihattaren (PSV), Abdou Harroui (Sparta Rotterdam), Deroy Duarte (Sparta Rotterdam)

Aanval: Justin Kluivert (AS Roma), Calvin Stengs (AZ), Myron Boadu (AZ), Kaj Sierhuis (FC Groningen), Tahith Chong (Manchester United), Cody Gakpo (PSV), Mitchell van Bergen (SC Heerenveen) en Jay-Roy Grot (Vitesse).