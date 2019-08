Ribéry laat PSV links liggen: ‘Hij vertelde dat dit een fantastische club is’

Franck Ribéry is woensdagochtend in Italië aangekomen om zijn transfer naar Fiorentina af te ronden. De 36-jarige aanvaller werd in de afgelopen periode ook in verband gebracht met PSV en ontving lucratieve aanbiedingen uit onder meer Rusland en China, maar Ribéry kiest bewust voor de sportieve uitdaging bij la Viola.

“Ik ben heel gelukkig, want ik ben hier met mijn familie”, liet Ribéry woensdag optekenen door de Italiaanse media na aankomst op het vliegveld van Florence. “Ik heb de afgelopen week met Fiorentina gesproken en ook met Luca Toni (voormalig ploeggenoot bij Bayern München, red.). Hij zei dat Fiorentina een fantastische club is en dat dit een geweldige stad is.”

Als Ribéry de medische keuring zonder problemen doorstaat, dan tekent de Franse routinier een tweejarig contract bij Fiorentina. Naar verluidt komt zijn jaarsalaris in de Serie A op vier miljoen euro te liggen. De verwachting is dat de buitenspeler donderdagavond officieel wordt gepresenteerd aan pers en publiek.

Trainer Mark van Bommel wilde Ribéry eerder nog naar PSV halen, onder meer door hun gezamenlijke verleden bij Bayern. De vleugelaanvaller, die Bayern deze zomer transfervrij verliet, wil echter in een Europese topcompetitie actief blijven. Het is nog niet duidelijk of Ribéry zaterdag al zijn debuut kan maken voor Fiorentina in de seizoensopener tegen Napoli.