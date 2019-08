Koeman neemt Veltman en debutant op in voorselectie Oranje

Bondscoach Ronald Koeman heeft woensdag zijn voorselectie voor de EK-kwalificatiewedstrijden tegen Duitsland en Estland bekendgemaakt. In deze voorlopige selectie is ruimte gemaakt voor twee opvallende namen. PSV-aanvaller Donyell Malen mag voor het eerst hopen op een oproep voor het Nederlands elftal, terwijl Ajax-verdediger Joël Veltman na een lange afwezigheid ook weer van de partij is.

Veltman ontving in november 2017 voor de laatste keer een uitnodiging voor Oranje. Malen is door Koeman geselecteerd vanwege zijn goede optredens in het shirt van PSV. De twintigjarige aanvaller bekleedt in Eindhoven de spitspositie na het vertrek van Luuk de Jong richting Sevilla. Kenny Tete, die bij Olympique Lyon niet kan rekenen op een basisplaats, ontbreekt in de selectie van Koeman.

Het Nederlands elftal hervat de EK-kwalificatiereeks op vrijdag 6 september met een uitwedstrijd tegen Duitsland in het Volkspark Stadion van Hamburger SV. Drie dagen later, op maandag 9 september, volgt een uitwedstrijd tegen Estland. Oranje bezet momenteel de derde plaats in kwalificatiegroep C, met drie punten uit twee wedstrijden. Duitsland staat tweede met negen punten uit drie duels, terwijl Noord-Ierland koploper is met twaalf punten uit vier wedstrijden.

Volledige selectie Nederlands elftal:

Doel: Marco Bizot (AZ), Jasper Cillessen (Valencia), Kenneth Vermeer (Feyenoord), Jeroen Zoet (PSV)

Verdediging: Patrick van Aanholt (Crystal Palace), Nathan Aké (Bournemouth), Daley Blind (Ajax), Virgil van Dijk (Liverpool), Denzel Dumfries (PSV), Hans Hateboer (Atalanta), Terrence Kongolo (Huddersfield Town), Matthijs de Ligt (Juventus), Joël Veltman (Ajax), Stefan de Vrij (Internazionale)

Middenveld: Donny van de Beek (Ajax), Frenkie de Jong (Barcelona), Davy Pröpper (Brighton & Hove Albion), Marten de Roon (Atalanta), Kevin Strootman (Olympique Marseille), Tonny Vilhena (FK Krasnodar), Georginio Wijnaldum (Liverpool)

Aanval: Ryan Babel (Galatasaray), Steven Berghuis (Feyenoord), Steven Bergwijn (PSV), Luuk de Jong (Sevilla), Donyell Malen (PSV), Memphis Depay (Olympique Lyon), Quincy Promes (Ajax) en Wout Weghorst (VfL Wolfsburg).