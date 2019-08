‘Juventus meldt zich voor Barcelona-middenvelder en biedt ruildeal aan’

Juventus wil Ivan Rakitic losweken bij Barcelona en de Italiaanse kampioen is volgens Marca bereid om Emre Can in de deal te betrekken. Fabio Paratici, sportief directeur van la Vecchia Signora, bracht twee dagen door in Barcelona om de mogelijkheden te onderzoeken en de Juventus-directeur sprak naar verluidt ook over een eventuele transfer van verdediger Juan Miranda.

De Spaanse sportkrant weet verder te melden dat Juventus eventueel bereid is om Mario Mandzukic deelgenoot te laten maken van de ruildeal inzake Rakitic. Volgens Tuttosport ziet Juventus in Rakitic de ideale speler om het middenveld te complementeren. Het contract van de Kroatische middenvelder, die sinds 2014 voor Barcelona speelt, loopt nog twee seizoenen door.

Bovengenoemde Italiaanse sportkrant meldt verder dat Juventus aan een tweede ruildeal denkt, met Miranda als beoogde aanwinst. De linksback is gezakt in de pikorde van Barcelona-trainer Ernesto Valverde na de komst van Junior Firpo, die onlangs werd overgenomen van Real Betis. Juventus zou volgens Sky Italia circa tien miljoen euro over hebben voor Miranda, waarbij Daniele Rugani wellicht de omgekeerde weg bewandelt. De verdediger kan bij Juventus niet rekenen op een basisplaats, al is het niet zeker of Barcelona hem daadwerkelijk wil overnemen.

Juventus is nog druk bezig in de laatste periode van de zomerse transfermarkt, want onder meer Tuttosport weet te melden dat Paratici tijdens zijn verblijf in Barcelona de mogelijkheid heeft geopperd om Luis Suárez over te nemen, die als beoogde opvolger van Paulo Dybala wordt aangemerkt. De Argentijnse aanvaller zou door Juventus zijn aangeboden bij Paris Saint-Germain, met daarnaast een bod van tussen de tachtig en honderd miljoen euro om Neymar over te nemen.