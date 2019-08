‘Trio aan Eredivisie-clubs biedt PSV-middenvelder ontsnappingsroute’

Bart Ramselaar mag van PSV uitzien naar een andere werkgever en volgens Voetbal International zijn AZ, FC Utrecht en sc Heerenveen bereid om de 23-jarige middenvelder over te nemen. Ramselaar heeft in Eindhoven een doorlopend contract tot medio 2021, maar hoeft onder trainer Mark van Bommel niet te rekenen op speelminuten.

PSV nam Ramselaar drie jaar geleden voor een kleine vijf miljoen euro over van FC Utrecht en zijn beginperiode in het Philips Stadion was veelbelovend. Met de entree van Van Bommel als oefenmeester een jaar geleden veranderde het perspectief van de middenvelder op ingrijpende wijze. De reservespeler mocht in januari al vertrekken, al werd er destijds geen deal gesloten met een geïnteresseerde club. PSV is volgens het weekblad bereid om Ramselaar met verlies te verkopen, om eventueel via een doorverkooppercentage de oorspronkelijke investering weer terug te verdienen.

De Telegraaf wist maandag te melden dat Ramselaar ook op het wensenlijstje van ADO Den Haag staat, daar Abdenasser El Khayati onlangs de overstap maakte richting Qatar SC. Technisch manager Jeffrey van AS liet al doorschemeren dat ADO op korte termijn een opvolger van El Khayati wil presenteren, zonder daarbij specifiek de naam van Ramselaar te noemen.

Ramselaar kwam onder Phillip Cocu, de voorganger van Van Bommel bij PSV, nog geregeld aan spelen toe. Sinds afgelopen seizoen vervult de drievoudig international van het Nederlands elftal slechts een bijrol. Ramselaar kwam tot dusver tot 7 doelpunten en 6 assists in 76 wedstrijden namens PSV.