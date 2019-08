Jurgen Klopp: ‘Het klinkt vreemd, maar we konden hem echt niet betalen’

Philippe Coutinho leek in de slotdagen van de Engelse transfermarkt te kunnen kiezen voor een terugkeer bij Liverpool, maar de Braziliaanse middenvelder van Barcelona tekende uiteindelijk een huurcontract bij Bayern München. Liverpool-manager Jürgen Klopp geeft toe dat het wellicht ‘vreemd’ klinkt, maar het kostenplaatje stond een comeback van Coutinho op Anfield in de weg.

Klopp deed de ontboezeming maandag in een video-interview nadat de Duitse manager van the Reds bij de Sport BILD-verkiezing was uitgeroepen tot Trainer van het Jaar. “Het klinkt misschien vreemd, maar we konden Philippe echt niet betalen. Het geld dat we destijds voor hem hebben ontvangen (120 miljoen euro in januari 2018, red.) hebben we alweer uitgegeven.”

Coutinho trainde dinsdag voor het eerst mee met zijn nieuwe werkgever.

“Het is een superspeler en een geweldige jongen. We waren toen min of meer gedwongen om hem naar Barcelona te laten gaan, omdat we een dergelijk bedrag niet konden weigeren”, vervolgt Klopp. “Philippe is een speler die het verschil kan maken. Het is wellicht slecht nieuws voor Borussia Dortmund (Klopps oude werkgever, red.), maar geweldig voor Bayern en de Bundesliga dat hij nu daar speelt.”

Bayern maakte maandag wereldkundig dat Coutinho voor een seizoen wordt gehuurd van Barcelona, met een huurbedrag van 8,5 miljoen euro. Daarnaast heeft der Rekordmeister een koopoptie van 120 miljoen euro bedongen bij de Catalaanse grootmacht. Het contract van Coutinho in het Camp Nou loopt nog vier seizoenen door.