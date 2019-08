Smaakmaker El Jebli op weg naar uitgang bij De Graafschap: ‘Kan nu snel gaan’

Youssef El Jebli lijkt De Graafschap deze zomer toch nog te gaan verlaten. De middenvelder wordt al langer in verband gebracht met een vertrek uit de Achterhoek en de Superboeren laten woensdagochtend via de officiële kanalen weten dat El Jebli vandaag niet mee zal trainen.

De 26-jarige spelmaker heeft toestemming gekregen om met een andere club te praten: “Er is bij diverse clubs in binnen- en buitenland concrete interesse voor Youssef. Het kan nu snel gaan, het zou zo maar kunnen dat hij vrijdag niet bij de wedstrijdselectie zit”, legt manager voetbalzaken Peter Hofstede uit. De Graafschap neemt het vrijdagavond op tegen FC Volendam.

“Wij hebben er alles aan gedaan om Youssef te behouden voor De Graafschap, er lag een sterk verbeterde en meerjarige aanbieding voor hem klaar. Voor een club als De Graafschap was dit echt het maximale. Een eventueel vertrek betreuren wij, maar dit zijn de wetten in de voetballerij. Er rest ons nu niets anders dan af te wachten hoe de situatie zich gaat ontwikkelen”, sluit Hofstede af.

El Jebli speelde de afgelopen vier jaar voor De Graafschap, dat hem oppikte bij de amateurs van FC Lienden. De middenvelder speelde kwam in totaal tot 143 wedstrijden voor de club, waarin hij goed was voor 27 doelpunten. Tien van die goals maakte hij afgelopen seizoen in de Eredivisie, maar dat bleek uiteindelijk niet genoeg om zijn ploeg te behoeden voor degradatie.

Voetbalzone is de officiële mediapartner van de Keuken Kampioen Divisie Klik hier voor exclusieve interviews, talentscouts, actuele standen en het programma op onze Keuken Kampioen Divisie-pagina.