Fortuna Sittard heeft voormalig discipel van Arsène Wenger op proef

Fortuna Sittard heeft Martin Yves Angha-Lötscher op proef, zo maakt de Eredivisie-club woensdagmorgen bekend. De 25-jarige verdediger mag zich vanaf woensdag bewijzen bij de nummer vijftien van de Eredivisie.

Angha-Lötscher genoot tussen 2010 en 2012 een deel van zijn jeugdopleiding bij Arsenal, na eerdere periodes bij Grasshoppers en FC Zürich. In september 2012 maakte de verdediger zijn debuut in het eerste van Arsenal, in het League Cup-duel met Coventry City.

Angha-Lötscher, een Zwitser met Congolese roots, schreef in december 2012 zijn eerste Champions League-duel achter zijn naam. Arsène Wenger liet de verdediger de laatste zeven minuten van het duel met Olympiakos Piraeus meedoen.

De verdediger maakte medio 2013 de transfervrije overstap naar 1. FC Nürnberg. Daarna kwam hij ook uit voor 1860 München en voor de Zwitserse clubs FC St. Gallen en FC Sion.