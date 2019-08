Liverpool zingt ‘Allez, Allez, Allez’: wat is de songtekst?

Liverpool veroverde in het seizoen 2018/19 Europa en hand in hand met het succes op het veld klonk het gezang vanaf de tribunes. De supporters van the Reds introduceerden een nieuw lied, dat door iedereen luidkeels mee werd en nog altijd wordt gezongen. Allez, Allez, Allez is de tekst die bij iedereen blijft hangen, maar wat wordt er nog meer gezongen?

Hoewel het team van Jürgen Klopp er vorig seizoen op de laatste speeldag niet in slaagde om de Premier League-titel in de wacht te slepen, werd het toch een jaargang om nooit te vergeten. In Madrid werd Tottenham Hotspur verslagen in de Champions League-finale en in het Wanda Metropolitano klonk niet alleen het bekende You’ll Never Walk Alone, maar ook Allez, Allez, Allez, dat tijdens het seizoen is ontstaan.

De songtekst van Allez zoals de Liverpool-fans het zingen:

We’ve conquered all of Europe

We’re never gonna stop

From Paris down to Turkey

We’ve won the f***ing lot

Bob Paisley and Bill Shankly

The fields of Anfield Road

We are loyal supporters

And we come from Liverpool

Allez, Allez, Allez

Allez, Allez, Allez

Allez, Allez, Allez

Allez, Allez, Allez

Hoe is het nummer ontstaan?

De melodie is gebaseerd op een nummer uit de jaren tachtig van het Italiaanse disco duo Righeira. Zij brachten het nummer L’Estate Sta Finendo’ uit in 1985 en kwam bij de fans van Liverpool onder de aandacht in de Champions League-wedstrijd tegen FC Porto.

De supporters van de Portugese topclub hadden hun eigen versie bedacht en dat inspireerde Jamie Webster, die er op zijn beurt een Engelse versie voor de fans van Liverpool maakte.

Hij zette zijn tekst op YouTube en het nummer ging viraal. Het nummer werd opgepikt door duizenden fans en het duurde niet lang voordat het te horen was op Anfield.

Klopp blijkt een groot fan van het nummer, zo gaf hij eerder in het vorige seizoen al aan. “Ik dacht al dat het een oud nummer was. Ik heb het supervaak gehoord, het is erg cool. Het is echt een cool nummer. Die gasten zijn zo creatief.”