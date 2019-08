Waarschuwing voor FC Groningen: ‘PSV neemt hem niet serieus’

Ritsu Doan heeft zijn zinnen gezet op een overgang naar PSV. De vraag is of een transfer ook tot stand komt met het prijskaartje waarmee FC Groningen de onderhandelingen in is gegaan. Volgens De Telegraaf vragen de noordelingen liefst 13,5 miljoen euro voor de aanvaller en ook nog eens een fors doorverkooppercentage. Het Dagblad van het Noorden schrijft woensdag dat het zelfs om veertien miljoen euro gaat.

De regionale krant claimt dat technisch directeur Mark-Jan Fledderus van FC Groningen met een dergelijk prijskaartje verbazing heeft gewekt bij PSV. “Met de vraagprijs wordt de technisch directeur van FC Groningen niet serieus genomen in Eindhoven”, zo valt vandaag in het Dagblad van het Noorden te lezen. “Er zal een sloot water bij de wijn moeten, wil Fledderus de onderhandelingen op gang helpen.”

FC Groningen betaalde een jaar geleden circa twee miljoen euro voor Doan, die eerst van Gamba Osaka werd gehuurd en daarna een contract tot medio 2021 ondertekende. CSKA Moskou en Shakhtar Donetsk hadden eerder maximaal een bedrag van acht tot negen miljoen euro over de aanvaller, maar de clubleiding verleende geen medewerking. Een fletse tweede seizoenshelft, mede door zijn deelname aan de Asian Cuo, volgde.

“Dat hij speciale kwaliteiten heeft, staat evenwel buiten kijf. Dat weten ze bij PSV ook, want de Eindhovenaren volgen hem al zes jaar”, zo verzekert de regionale krant. “Voor Doan behoort een koopsom van acht tot tien miljoen euro tot de mogelijkheden, als het aan PSV ligt. De vraagprijs van FC Groningen ligt een eind uit de richting. Zet Fledderus niet te hoog in?”

Het Dagblad van het Noorden vraagt zich af hoe Doan reageert als ook een transfer naar PSV niet doorgaat, nadat hij eerder graag in Rusland aan de slag was gegaan. De vorige directie beloofde Doan dat FC Groningen zich bij een volgende, goede transfermogelijkheid en dito bod coöperatief op zouden stellen. “FC Groningen heeft niets aan een supertalent dat straks niet meer wil. Dat zal ook de toekomstige waarde van Doan geen goed doen. Fledderus moet ervoor waken dat hij zijn hand niet overspeelt met het gevaar dat deze onderhandeling straks alleen maar verliezers oplevert”, zo besluit de krant.