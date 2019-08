APOEL wil Amsterdam veroveren: ‘Een van de beste clubs van Europa’

De laatste klip die Ajax moet omzeilen om zich te plaatsen voor de groepsfase van de Champions League blijkt een lastige. Het team van trainer Erik ten Hag moest dinsdagavond op bezoek bij APOEL Nicosia genoegen nemen met een doelpuntloze remise en had zomaar als verliezer van het veld kunnen stappen: 0-0.

“Ik ben heel blij met het spel van mijn ploeg”, werd APOEL-coach Thomas Doll door NUsport geciteerd. “We moeten niet vergeten hoe makkelijk Ajax vorig seizoen de uitwedstrijden tegen Real Madrid en Juventus won. Mijn spelers waren geweldig tegen een van de beste clubs uit Europa.”

“Ik heb niet het gevoel dat we dit gelijkspel hebben gestolen”, vervolgde de Duitse trainer. “We verdienden dit resultaat en met een beetje meer zelfvertrouwen hadden we kunnen scoren en de wedstrijd kunnen winnen.” Doll ziet flink wat kansen voor de return van volgende week woensdag in de Johan Cruijff ArenA. “Wij staan op de drempel van de groepsfase en hebben nu dus ook wat te verliezen, maar de meeste druk zal bij Ajax liggen”, vertelde de oefenmeester aan de NOS.

“We komen met een goed plan naar Amsterdam en we zullen het zien. We zullen ook in Amsterdam onze kansen krijgen. Alles kan gebeuren, je weet maar nooit.” Uros Matic is blij dat het tactische plan van APOEL werkte tegen Ajax. “Dit doelpuntloze gelijkspel is voor ons een positief resultaat, want onze droom is nog steeds levende”, citeerde NUsport. “We moeten niet vergeten dat Ajax ook zijn kansen heeft gehad, maar we gaan volgende week barstend van het zelfvertrouwen richting Amsterdam.”

Giorgos Merkis was het met zijn teamgenoot eens. “Voor de wedstrijd hadden we getekend voor dit resultaat, maar ik vind dat we meer verdienden. Ajax blijft voor mij de favoriet om door te gaan, maar we zullen zien hoe het gaat. We kunnen ons in Amsterdam geen fouten veroorloven.”