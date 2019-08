‘Barcelona brengt formeel bod uit en wacht op statement van Neymar’

Barcelona nam twee jaar geleden voor een recordbedrag afscheid van Neymar en de Catalanen zijn inmiddels druk bezig met het terughalen van de Braziliaanse superster. Cadena SER heeft dinsdagavond laat bericht dat de regerend landskampioen van Spanje inmiddels een formeel bod heeft neergelegd bij Paris Saint-Germain, dat echter meteen is afgewezen.

Doordat Barcelona deze zomer al meer dan tweehonderd miljoen euro heeft uitgegeven aan de komst van onder anderen Antoine Griezmann, Frenkie de Jong, Neto en Júnior Firpo, is er in het Camp Nou geen geld om een forse transfersom neer te leggen voor Neymar. Barça zou PSG daarom voorgesteld te hebben om de dribbelaar in eerste instantie voor minder dan 10 miljoen voor een seizoen te huren, inclusief koopoptie van 170 tot 180 miljoen voor volgend jaar.

Dit bod werd, zoals Barcelona eigenlijk wel verwacht had, meteen afgewezen door les Parisiens. De aanbieding wordt door de Spanjaarden echter gezien als ‘een nieuwe stap in de onderhandelingen’, die hierna door zullen gaan. Barcelona hoopt bovendien dat Neymar in de komende dagen met een publiekelijk statement komt waarin hij aangeeft terug te willen keren naar zijn voormalige werkgever, om zo de druk op PSG om akkoord te gaan te verhogen.

Naast Barcelona zijn er echter meerdere kapers op de kust. Real Madrid wordt ook al geruime tijd in verband gebracht met de komst van Neymar en dinsdag werd er door verschillende Spaanse en Braziliaanse media eveneens gesproken van een bod van Juventus. La Vecchia Signora zou een bedrag van tachtig tot honderd miljoen, plus de door PSG begeerde Paulo Dybala, overhebben voor Neymar.