Daley Blind: ‘Dat was niet verstandig van hem met een gele kaart op zak’

Daley Blind stond dinsdagavond negentig minuten op het veld tijdens het 0-0 gelijkspel tussen Ajax en APOEL Nicosia en de middenvelder annex centrale verdediger was na afloop van de wedstrijd niet tevreden over het spel van zijn ploeg. De Amsterdammers speelden een slechte wedstrijd, waarin de grootste kansen zelfs nog voor de thuisploeg waren, zo oordeelt de Oranje-international.

“Het was niet goed genoeg vandaag. Wij hebben een paar heel kleine mogelijkheden gehad en zij hebben enkele heel grote mogelijkheden gehad. Ik denk dat we achteraf niet tevreden terug kunnen kijken, maar misschien moeten we nog wel blij zijn met dit resultaat. Dit is niet wat je wil, maar er is gelukkig nog een return en thuis zijn we altijd sterk”, reageert hij in gesprek met de NOS.

Blind zag dat Ajax nog goed begon, maar daarna te slordig speelde. In de tweede helft werd APOEL bovendien een aantal keer gevaarlijk met spelhervattingen. Vlak voor het verstrijken van de wedstrijd was er nog weer een goede kans voor invaller Klaas-Jan Huntelaar, die hier echter niet van wist te profiteren: “Klaas schiet ze de laatste weken uit alle standen binnen, vandaag vlak voor tijd helaas net niet. Dat is zuur, maar we moeten niet in paniek raken. We zijn pas halverwege en er is nog niks aan de hand”, gaat Blind verder.

Ajax stond toen al met tien man op het veld, nadat Noussair Mazraoui tien minuten voor tijd in moest rukken met zijn tweede gele kaart van de wedstrijd. In totaal gingen er zes ploeggenoten van Blind op de bon: “De ene scheids geeft ze wel, de andere niet. Van Nous was het niet verstandig met al een gele kaart op zak. Wij moeten ons nu focussen op ons spel, de felheid zit er wel. Thuis moeten we gewoon winnen. We weten wat ons te doen staat.”