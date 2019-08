Feyenoord wacht zware klus: ‘Ik stuur ze een berichtje als ik in Nederland ben'

Fred Rutten stond vorig jaar voor de selectie van Maccabi Haifa en weet dan ook wat Feyenoord te wachten staat als men Hapoel Beer Sheva als laatste obstakel richting de groepsfase van de Europa League treft. In eigen huis meteen het karwei afmaken is het advies van Rutten richting zijn ex-werkgever uit Rotterdam-Zuid. “Want in Israël voetballen, geloof me, het voelt in vrijwel alles anders”, vertelt de oefenmeester woensdag in het Algemeen Dagblad.

“Er is straks tijdverschil, in de zomer nadert de temperatuur in Israël met regelmaat de veertig graden. Het gras voelt anders dan in Nederland en de speelstijl van Hapoel Beer Sheva is anders dan de clubs in de Eredivisie”, verklaart Rutten in het dagblad. “En zo dicht bij de Gazastrook is ook een bijzondere omgeving.” Hij wijst erop dat Hapoel Beer Sheva, dat Nigel Hasselbaink op de loonlijst heeft staan en in 2016, 2017 en 2018 kampioen werd, snel kan omschakelen. “En Ben Sahar is ook geen onbekende.”

“Met een voorsprong naar Israël afreizen is echt heel belangrijk. Zodat Beer Sheva in hun fraaie stadion moet komen. Dit is voor de club een enorm belangrijke wedstrijd. Voor de status, voor de ontwikkeling van spelers, voor de transferwaarde van de selectie en vooral voor het gevoel dat je meeneemt de competitie in”, besluit Rutten.

Hasselbaink begint aan zijn tweede seizoen in Israël: vorig seizoen was hij in 32 competitieduels goed voor 6 treffers. “Ons elftal speelt in een 4-3-3-formatie, we willen graag aanvallend voetbal spelen. Maar we kunnen ook vanuit de omschakeling spelen als dat nodig is”, verklaart de aanvaller in De Telegraaf. “Feyenoord is voor mij de favoriet, maar dat vind ik niet erg. Wij gaan zeker niet de bus parkeren in De Kuip.”

“Waar onze kansen liggen? Feyenoord is nog een beetje zoekende, ook defensief. En wij hebben voorin aardig snelle spelers, die flink wat tempo kunnen maken... Dat kan ons helpen.” Hasselbaink denkt niet dat de doorgaans fanatieke sfeer in De Kuip een negatieve invloed zal hebben op zijn ploeggenoten. “Ze zijn wel wat gewend, want bij ons kan het ook een gekkenhuis zijn. Hoewel ons stadion wel kleiner is dan De Kuip. Zo’n sfeer brengt juist iets extra’s met zich mee.”

“En het zal in de return ook echt een gekkenhuis worden, vooral als we een goed resultaat meenemen naar Israël.” Hasselbaink kent Luciano Narsingh en Leroy Fer. “Narsingh komt net als ik uit Amsterdam. Ik zal ze nog wel een berichtje sturen als ik in Nederland ben of onderweg. Zal ik ze even wakker schudden.”