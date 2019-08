‘We moeten ook weer niet te treurig doen, 0-0 is geen heel slecht resultaat’

Ajax slaagde er dinsdagavond niet in om te winnen van APOEL Nicosia en de Amsterdammers maakten een matige indruk op Cyprus. Donny van de Beek was na afloop van de wedstrijd niet tevreden over het spel van zijn ploeg, al ziet hij nog genoeg perspectief voor de return van volgende week dinsdag. Door het 0-0 gelijkspel in het GSP Stadion, lijkt Ajax nog genoeg perspectief voor het bereiken van de groepsfase van de Champions League te hebben.