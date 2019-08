Eindhovens Dagblad doet ‘ruwe schatting’ van vraagprijs voor PSV-doelwit

Nicolás González ziet een transfer naar PSV wel zitten, zo laat zijn zaakwaarnemer dinsdagavond doorschemeren in gesprek met het Eindhovens Dagblad. De aanvaller van VfB Stuttgart geldt bij PSV als alternatief voor Ritsu Doan. Volgens heeft PSV vorige week al gevraagd of González te huur is, maar wil Stuttgart alleen meewerken aan een verkoop.

"Een ruwe schatting levert op dat de Zuid-Amerikaan waarschijnlijk voor een miljoen of acht en misschien nog een aantal variabelen te koop is, al bepalen VfB Stuttgart en PSV uiteraard samen de eventuele verkoopprijs", schrijft de regionale krant. Hij zou goedkoper zijn dan Doan, voor wie Groningen 13,5 miljoen euro en een doorverkooppercentage vraagt. PSV wil daar voorlopig niet aan voldoen.

González ziet een hereniging met Timo Baumgartl wel zitten; eerder deze transferperiode nam PSV de verdediger al over van Stuttgart. De Argentijn maakte een jaar geleden voor negen miljoen euro de overstap van Argentinos Juniors naar VfB Stuttgart, de club waar hij een contract tot medio 2023 ondertekende. Na een seizoen waarin men degradatie naar de 2. Bundesliga niet kon ontlopen, lijken de wegen reeds te scheiden.

De Telegraaf schreef dinsdag dat ook Internazionale interesse heeft in González, die in Milaan echter wordt gezien als een speler voor de toekomst. Bij PSV heeft de Argentijn meer uitzicht op speeltijd en dat is een belangrijke factor. De komende dagen wacht González af of PSV doorpakt na het ontvangen van de miljoenen voor de naar Napoli vertrokken Hirving Lozano, aldus het Eindhovens Dagblad.