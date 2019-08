‘Hautain’ Ajax en Ten Hag door de gehaktmolen gehaald: ‘Ajax-onwaardig’

Ajax wist dinsdagavond met veel moeite met 0-0 gelijk te spelen tegen APOEL Nicosia. De formatie van Erik ten Hag kwam niet goed voor de dag op Cyprus en mocht vanwege enkele grote kansen voor de thuisploeg nog van geluk spreken met een puntendeling. Aad de Mos laat zich tegenover Voetbal International zeer kritisch uit over de prestatie van Ajax.

"Ajax heb ik in jaren niet zo slecht gezien als vanavond. Zeven gele kaarten en terecht. Zwaar door de ondergrens heen. Veel werk voor Ten Hag om dit elftal weer draaiende te krijgen", aldus de oud-trainer, die Ajax wederom 'hautain' vond voetballen. "Als je ziet hoe de ballen worden ingespeeld, hoe de aannames waren. Dit is Ajax-onwaardig. Dit voorspelt weinig goeds."

Tijdens en na afloop van de wedstrijd in de play-offs van de Champions League krijgt aankoop Razvan Marin veel kritiek. De Mos is ook niet onder de indruk van de middenvelder. "Zijn handelingssnelheid moet omhoog. Hij heeft zijn draai niet gevonden, zoals het hele elftal. Hij treft het ook niet. We zien een Hakim Ziyech die niet in vorm is. Dusan Tadic, David Neres..."

De Mos kan de keuzes van Ten Hag niet helemaal begrijpen en benoemt Noussair Mazraoui, die met twee keer geel van het veld werd gestuurd. "Mazraoui heeft totaal geen vorm. Het is tevens geen middenvelder. Dus daar zit hij (Ten Hag, red.) er al twee keer naast. Mazraoui brengt zichzelf en zijn elftal alleen maar in de problemen. Als iemand in aanmerking kwam van een wissel, was het Mazraoui wel."

De oefenmeester weet niet precies waarom Ten Hag Mazraoui liet staan. "Geen idee. Ik denk dat hij zelf ook niet wist wat hij zag. Ik denk dat hij er wel negen had kunnen wisselen. Dan is het ook moeilijk. Ik kan me dat best voorstellen", aldus De Mos, die al bij eerdere duels van Ajax 'arrogantie' bespeurde. "Ik hoop dat ze door de kritiek wakker worden geschud en dan moet het woensdag met een galavoorstelling worden rechtgetrokken."