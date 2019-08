Johan Derksen maakt zwakste Ajacied met de grond gelijk na remise

Razvan Marin maakte dinsdagavond geen goede beurt bij Ajax. De middenvelder speelde een zwakke wedstrijd tegen APOEL Nicosia (0-0): in het spelersrapport van Voetbalzone kreeg Marin met een 3,5 het laagste cijfer van alle Ajacieden. Ook in de studio van Veronica is het oordeel over de zomeraankoop snoeihard. Johan Derksen zegt niet te begrijpen waarom Ajax 12,5 miljoen euro aan Standard Luik betaalde voor Marin.

"We horen iedere week dat ze moeten wennen", zegt Derksen in het algemeen over de nieuwe spelers van Ajax. "Nou, groter gelul heb ik nog nooit gehoord. Weet je wat de feiten zijn? Frenkie de Jong is vertrokken en we krijgen er een zekere Marin voor terug. Dat went nooit", voorspelt de analist. "Die mag de veters van De Jong niet eens strikken. Hij kan het niveau en het tempo niet aan."

"Het is een jongen met risicoloze passjes, een speler die totaal niet past in de Ajax-cultuur. Ze hebben hem bij Standard Luik goed kunnen bekijken en ik vind het onbegrijpelijk dat ze daar veel geld aan hebben uitgegeven. Als je zulke jongens haalt, kun je de jeugdopleiding wel afschaffen", luidt het oordeel van Derksen. Tafelgenoot Wim Kieft is iets milder, maar heeft ook zijn bedenkingen bij de Roemeen.

"De vraag is of hij het niveau heeft", stelt de voormalig aanvaller van Ajax. Hij stipt aan dat het 'best lastig' is om als nieuwkomer bij Ajax aan de slag te gaan. "Want tegenstanders spelen altijd gegroepeerd tegen Ajax en je moet snel kunnen handelen in de kleine ruimte. Je moet ballen goed aannemen en de goede snelheid meegeven. Dat lukt hem niet. Zijn handelingssnelheid is te laag."