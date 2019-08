Diepe onvoldoendes bij Ajax na zwakke vertoning in Nicosia

Ajax heeft dinsdagavond geen goede beurt gemaakt in de laatste voorronde van de Champions League. Het 0-0 gelijkspel op bezoek bij APOEL Nicosia is geen slechte uitgangspositie, maar het spel was in grote delen van de wedstrijd ondermaats. Voetbalzone beoordeelt de spelers van Ajax die minstens een helft meededen met een rapportcijfer.



Spelersrapport Ajax tegen APOEL Nicosia

SPELER CIJFER André Onana 8 Noussair Mazraoui 4 Joël Veltman 5,5 Lisandro Martínez 6,5 Nicolás Tagliafico 5 Razvan Marin 3,5 Donny van de Beek 5 Daley Blind 6,5 Hakim Ziyech 6 Dusan Tadic 5,5 David Neres 4,5

André Onana: 8

Als de beste speler de doelman is, zegt dat vaak al het nodige over het wedstrijdverloop. Heel vaak hoefde Onana niet in actie te komen, maar wat hij moest doen, deed hij goed. Heerlijke reddingen op schoten van Lucas Souza hielden Ajax in de tweede helft op de been. Een kwartier voor tijd verraste Onana door ver zijn doel uit te komen, maar dat bleek een goede inschatting.

Noussair Mazraoui: 4

Het was absoluut niet de avond van Mazraoui. In verdedigend opzicht had de rechtsback, die zaterdag tegen VVV-Venlo niet fit genoeg was om te spelen, het meermaals moeilijk met zijn directe tegenstander. Het leidde al vroeg tot een gele kaart, waarna Mazraoui nog eens een domme overtreding beging op Lucas Souza zonder dat de bal in de buurt was. Hij leek niet altijd te beseffen dat hij op scherp stond en dat mondde tien minuten voor tijd uit in een rode prent, na een onbesuisde tackle. Mazraoui speelde toen op het middenveld en dat ging niet veel beter dan in de achterhoede.

Joël Veltman: 5,5

Het was allesbehalve een stabiele wedstrijd voor Veltman. Het begon met een wilde trap in de eerste helft, waarna hij wat rustiger voor de dag kwam. Eenmaal had hij Mousa Al-Tamari niet in bedwang, waardoor Veltman een gele kaart pakte. Met een heerlijke lange bal op Van de Beek leidde Veltman bovendien bijna de 0-1 van Ajax in en bovendien haalde hij een gevaarlijke bal van de doellijn. Daarna liet hij zich echter eenvoudig aftroeven in het strafschopgebied en scoorde Al-Tamari bijna, terwijl hij met een onbesuisde trap een corner weggaf.

Lisandro Martínez: 6,5

Martínez begon veelbelovend aan de wedstrijd. Hij werkte de bal weg bij dreigende situaties van APOEL, maar onttrok zich daarna niet aan de slordigheid die zich meester maakte van de Amsterdammers. Zijn inspeelpasses werden minder en Martínez gaf na 26 minuten een onnodige corner weg, toen hij zich niet bewust was van wie zich om hem heen bevond. Over het geheel genomen was de zomeraankoop echter een lichtpuntje in de achterhoede van Ajax. Hij kwam verdedigend niet in de problemen en won als een van de weinige Ajacieden nog eens een duel van Al-Tamari.

Nicolás Tagliafico: 5

De pijlsnelle Al-Taamari kwam veelal op aan de rechterflank en daar had Tagliafico zichtbaar moeite mee. Het leidde voor rust tweemaal tot een kans voor APOEL, nadat Tagliafico werd weggezet en even later binnendoor werd gepasseerd door de Jordaniër. Met een laconieke kopbal op Onana, die resulteerde in een corner, bewees Tagliafico zichzelf ook geen goede dienst. In balbezit, in aanvallend opzicht, had Tagliafico de wind meer mee.

Razvan Marin: 3,5

Marin leek in Nicosia gebukt te gaan onder de zenuwen. Zijn aannames en voortzettingen waren onvoldoende. Marin pakte een onnodige gele kaart, nadat hij treuzelfde op het middenveld, maar had in het eerste kwartier ook een goede interceptie en een prima opening op Ziyech. Na de rust was zijn spel nog zwakker, met als dieptepunt een verdedigende situatie die hij volledig verkeerd inschatte en waar een grote mogelijkheid voor de thuisploeg uit voortkwam.

Donny van de Beek: 5

Met name in de openingsfase was Van de Beek actief: hij bood zichzelf aan bij ploeggenoten en zat zijn tegenstanders op het middenveld fel op de huid. Na tien minuten was zijn pass op Ziyech niet toereikend na een veelbelovende uitbraak, en daarna kwam de klad erin bij Van de Beek. Na de rust liet hij een enorme kans onbenut en leverde hij een dramatische voorzet bij een potentieel zeer gevaarlijke situatie. .

Daley Blind: 6,5

Naarmate de wedstrijd vorderde, deed Blind het een stuk beter. Na rust viel hij op met zijn zuiverheid in de passing, die haast ongeëvenaard was. In de eerste helft was het een stuk wisselvalliger bij de middenvelder, die een aantal hopeloze passes verstuurde en de bal vijf minuten voor rust kinderlijk onder zijn voet liet glippen. Een ragfijne steekpass op Van de Beek, acht minuten na de onderbreking, resulteerde in een goede mogelijkheid waar zijn ploeggenoot meer mee moest doen.

Hakim Ziyech: 6

Vaak begon het offensief van Ajax bij Ziyech, die zag waar de ruimtes lagen en het spel meermaals met succes verlegde naar de linkerflank. Ziyech hield het veld breed en bereidde in de openingsfase een goede kans van Tadic voor, maar de voorzetten van de buitenspeler lieten zowel voor als na rust veel te wensen over. Daar stonden in het tweede bedrijf weinig goede momenten tegenover, wat voor rust nog wel het geval was. Goede passes van Ziyech leidden kort voor tijd wel bijna tot een doelpunt van invaller Klaas-Jan Huntelaar.

Dusan Tadic: 5,5

Tadic liet zich vaak terugzakken uit de spitspositie om zich aan te bieden bij zijn ploeggenoten, waardoor hij betrokken was bij veel aanvallen en ze gaande hield. Jammer was wel dat hij na dertien minuten een aardige mogelijkheid op de 0-1 verprutste. In de tweede helft kwam Tadic echter nauwelijks in het stuk voor. Als hij de bal wel had, kwam er niet veel goeds uit voort.

David Neres: 4,5

Erg gelukkig was Neres niet in zijn acties. Hoewel hij in de eerste helft met knap werk een mogelijkheid van Tadic faciliteerde, liep de Braziliaan zich te vaak vast op de flank. Na rust kwam daar weinig verbetering in en Neres werd twintig minuten voor tijd dan ook naar de kant gehaald.