Ajax worstelt zich op Cyprus naar redelijke uitgangspositie

Ajax heeft dinsdagavond met veel moeite een gelijkspel weten te bewerkstelligen tegen APOEL Nicosia in de play-offs van de Champions League. De formatie van trainer Erik ten Hag had bij tijd en wijle geen grip op de thuisploeg, die vooral in de tweede helft dicht bij een treffer was. Ajax, dat tien minuten voor tijd met tien man verder moest na het wegsturen van Noussair Mazraoui, kon toch een gelijkspel uit het vuur slepen: 0-0. Volgende week wacht de return in de Johan Cruijff ArenA.

Ten Hag had dinsdagavond de beschikking over Hakim Ziyech en Mazraoui. Laatstgenoemde was bij het duel met VVV-Venlo afwezig vanwege een blessure, terwijl Ziyech tijdens de wedstrijd tegen de Limburgers uitviel. Beide spelers bleken echter voldoende hersteld om dinsdag aan de aftrap te verschijnen tegen APOEL. Ajax kon in de beginfase geen grote kansen creëren, hoewel de Amsterdammers wel mogelijkheden hadden via onder anderen Donny van de Beek, die Ziyech bij een counter net niet goed kon bedienen.

Daarna deden Daley Blind en Ziyech van zich spreken met schoten die werden gepareerd door doelman Vid Belec. Naarmate de wedstrijd vorderde kreeg Ajax meer moeite met APOEL, ook gezien de gele kaarten die volgden voor Mazraoui, Razvan Marin en Joël Veltman. Musa Al-Taamari leek na een halfuur spelen zijn ploeg op 1-0 te zetten na een goede combinatie, maar het schot van de aanvaller had geen precisie en zeilde naast. Ajax raakte de grip op de wedstrijd kwijt, maar kwam tegelijkertijd nauwelijks in de problemen.

De Amsterdammers begonnen de tweede helft zoals men het eerste bedrijf startte, namelijk met een overwicht en enkele kansen op een doelpunt. Onder anderen Van de Beek stichtte gevaar, maar Ajax kon het doel niet vinden. Daarna was het wederom APOEL dat de klok sloeg. De thuisploeg was twee keer kort achter elkaar dicht bij de openingstreffer. Nadat de bal eerst nog vlak voor de doellijn was weggehaald, mocht Ajax daarna opgelucht ademhalen toen Giorgios Merkis de lat trof.

Ajax leek van de leg, waarbij APOEL aandrong op de 1-0. Zo schoot Lucas Souza hard op het doel van Ajax, maar had André Onana een knappe redding in huis. Ten Hag paste in de tweede helft wissels toe, maar het spel van Ajax bleef tegenvallen. De bezoekers moesten in de slotfase nog bikkelen om een remise te behalen, aangezien Mazraoui met zijn tweede gele kaart moest inrukken. Invaller Klaas-Jan Huntelaar kreeg in de slotfase nog een goede kans op de 0-1, maar de spits kon het net niet vinden.