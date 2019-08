Bedenkingen bij besluit Ten Hag: ‘Hij is een beetje een keuze uit armoede’

Ajax neemt het dinsdagavond op tegen APOEL Nicosia in de play-offs van de Champions League. De Amsterdammers zijn volgens de buitenwacht torenhoog favoriet en ook Johan Derksen en Wim Kieft stellen in de studio van Veronica dat de pupillen van Erik ten Hag over twee wedstrijden de Cyprioten moeten kunnen verslaan.

"Ik weiger me zorgen te maken over APOEL", stelt Derksen. "Je denkt toch niet dat dit team beter is dan FC Emmen?”, aldus de analist, die een goed resultaat verwacht van Ajax op Cyprus. "Ajax moet niet in het mes lopen. Als je daar gelijk speelt, dan maak je het in Amsterdam op je sloffen af." Derksen vindt de opstelling van Ajax tegen APOEL heel logisch.

"Ik denk niet dat hij een beter elftal kan samenstellen uit de selectie die hij nu tot zijn beschikking heeft. De armoede vind ik die Razvan Marin. Waarom ze die van Standard Luik hebben gekocht, weet ik niet. Dat vind ik helemaal geen Ajax-speler. Daar gaan er dertien van in een dozijn. Die hobbelt mee en valt echt uit de toon", zegt Derksen.

Kieft heeft wel een aanmerking op de basiself van Ajax. "Hij (Ten Hag, red.) kiest nu voor Joël Veltman, maar dat is een beetje een keuze uit armoede die hij moet maken omdat Perr Schuurs en Edson Álvarez nog niet honderd procent zijn. Veltman vind ik een heel vlakke speler, die heel weinig toevoegt aan het systeem van Ajax", besluit de oud-spits.