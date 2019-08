Kieft verrast door voorbeschouwing Ten Hag: ‘Hij stelt het wat gekleurd’

Erik ten Hag is blij om tegen APOEL Nicosia te kunnen beschikken over Hakim Ziyech en Noussair Mazraoui. Het tweetal van Ajax was in de aanloop naar de wedstrijd niet volledig fit, maar kan dinsdagavond wel in de basis beginnen GSP Stadion. "Ik denk dat we heel veel spelers hebben die een wedstrijd kunnen beslissen. Maar hij brengt openingen, dat is gewoon een feit", zegt Ten Hag over Ziyech in gesprek met Veronica.

"Gelukkig hebben we meer van zulke spelers, want Dusan Tadic, David Neres en Donny van de Beek kunnen dat ook", voegt Ten Hag daaraan toe. Hij stelt Mazraoui op als rechtsback; zaterdag speelde Sergiño Dest tegen VVV-Venlo nog op die positie. "Mazraoui heeft de ervaring en heeft vandaag een belangrijke rol. Hij zal vaak over de buitenkanten op het middenveld moeten komen. In de omschakeling, maar zeker ook in aanvallend opzicht. Hij kent het samenspel en de dynamiek met Ziyech, dus daarom kies ik voor hem."

Ten Hag kiest voor dezelfde elf spelers als vorige week tegen PAOK Saloniki (3-2). Hij vond dat er toen 'heel veel' goed ging, maar plaatst ook kanttekeningen. "Bijvoorbeeld de restverdediging bij spelhervattingen. We creëerden zó veel kansen en lieten weinig toe, maar bij spelhervattingen van ons kwamen zij er soms gevaarlijk uit. Hoe wij dat vorige week deden, was een en al naïviteit. Dat mag onze ploeg niet overkomen, want we maken gewoon afspraken over waar je moet staan en wat je rol is bij spelhervattingen."

Wim Kieft reageert in de studio enigszins verbaasd op de voorbeschouwing van Ten Hag. De analist vindt dat Ajax tegen PAOK niet zo goed speelde als de trainer doet voorkomen. "Hij stelt het een beetje gekleurd. Hij doet net alsof ze die hele wedstrijd gedomineerd hebben, maar ik vond ze vrij slecht spelen. Het was moeizaam. Daley Blind vond ik tegenvallen en die is heel bepalend voor ze. Hij speelt niet meer achterin, maar was achterin de leider die de balans in de gaten hield. Dat brak Ajax toch wel behoorlijk op."