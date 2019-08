Bas Dost en entourage slaan terug in transfersoap: ‘Het is bizar’

De zaakwaarnemer van Bas Dost is woest op de uitlatingen van Sporting Portugal. De spits leek hard op weg naar Eintracht Frankfurt, maar de Portugese topclub meldde dinsdag dat de voormalig Oranje-international en zijn entourage opeens met extra financiële eisen kwamen. In een verklaring laat zaakwaarnemer Gunther Neuhaus weten de houding van Sporting te hekelen.

Sporting stelde dat Dost dit voorjaar heeft laten blijken dat hij deze zomer wil verkassen, een statement dat niet wordt tegengesproken door Neuhaus. "De club heeft ons in juli laten weten dat Dost verkocht móet worden, omdat Sporting zijn salaris niet meer kon betalen. Er was domweg geen plek meer voor Bas. Hij zou niet meer spelen en moest weg", aldus Neuhaus, geciteerd door het Algemeen Dagblad.

"De claim van de club dat de speler of wij als bureau op het laatste moment met extra eisen zouden zijn gekomen, klopt absoluut niet", vervolgt de belangenbehartiger. Neuhaus en Dost zijn nu ‘geïrriteerd’ door de ‘vijandige’ houding van de Portugese topclub."“Zeker als je weet wat Bas allemaal voor deze club heeft gedaan", schrijft Neuhaus, die wijst op het verleden van Dost bij Sporting.

"In 2018, na de gewelddadige hooliganaanval in Alcochete, wees hij aanzienlijk lucratievere aanbiedingen van andere topclubs af en vernieuwde hij op verzoek van de directie van Sporting zijn contract. Nu hoopte hij op een afscheid in stijl. Het is bizar dat Sporting zijn speler, de topscorer van de laatste drie seizoenen, in een statement publiekelijk besmeurt", zo klinkt het. Dost, sinds de zomer van 2016 actief bij Sporting, ligt nog tot medio 2021 vast in Portugal.