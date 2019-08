‘Spanning bij PSG resulteerde zondag in bizar gesprek in parkeergarage’

Al een aantal maanden is er 'spanning' tussen trainer Thomas Tuchel en de kleedkamer van Paris Saint-Germain, zo schrijft Le Parisien dinsdagavond. Het aantal ontevreden spelers in de selectie 'groeit' en steeds meer spelers van PSG zetten hun vraagtekens bij de beslissingen van Tuchel. De berichtgeving volgt op de 2-1 nederlaag van PSG bij Stade Rennes van zondagavond.

De basisplaats van Julian Draxler tegen Stade Rennes zou tot onbegrip hebben geleid bij zijn medespelers. De krant stipt aan dat Thomas Meunier in de openingswedstrijd van het seizoen (3-0 zege op Nîmes Olympique) op de bank zat, als gevolg van zwakke optredens in China in de slotwedstrijden van de voorbereiding. Draxler hoefde echter niet te boeten voor een teleurstellende wedstrijd tegen Nîmes: hij mocht opnieuw opdraven vanaf de aftrap. Zijn optreden tegen Stade Rennes liet in de ogen van zijn ploeggenoten veel te wensen over.

"De kans dat hij na acht dagen opeens de magie zou terugvinden, was klein", aldus Le Parisien. "Zijn ploeggenoten weten allemaal dat hij al maandenlang moeite heeft om PSG-waardige prestaties op de mat te leggen." Marco Verratti, ploeggenoot van Draxler op het middenveld, was om een andere reden teleurgesteld. "Zijn woede richtte zich niet tot Draxler, maar hij vroeg zich af waarom Tuchel de organisatie niet veranderde toen Stade Rennes de toevoer van Verratti naar de voorhoede blokkeerde."

Verratti had graag dieper gespeeld, maar kreeg daar geen toestemming voor. De spelers van PSG zouden van mening zijn dat Tuchel te weinig aandacht heeft voor tactische aspecten van het spel. Toen Neymar nog fit was, zouden de wedstrijdbesprekingen niet veel meer om het lijf hebben gehad dan 'Pass de bal naar Neymar', zo klinkt het. Le Parisien komt tot slot zelfs met een gesprek dat na de wedstrijd tegen Stade Rennes zou hebben plaatsgevonden in de parkeergarage tussen twee spelers van PSG. "Snap jij in wat voor systeem we vandaag speelden?", vroeg een speler aan zijn ploeggenoot. "Nee. Zoals altijd."