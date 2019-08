Luka Jovic lacht om verrassend gerucht in La Gazzetta dello Sport

Luka Jovic kan wel lachen om de geruchten over zijn aanstaande vertrek bij Real Madrid. De aanvaller werd begin juni voor zestig miljoen euro overgenomen van Eintracht Frankfurt, maar kan volgens La Gazzetta dello Sport deze maand nog overstappen naar AC Milan. Zinédine Zidane zou nog niet overtuigd zijn van Jovic en daarom is een verhuur bespreekbaar, zo klonk het. Jovic zegt echter het vertrouwen van de trainer te voelen.

De grootste sportkrant van Italië schreef dinsdag dat technisch directeur Paolo Maldini van Milan in gesprek is met Real Madrid over een huurdeal. Jovic, die zaterdag officieel debuteerde met een invalbeurt van tien minuten tegen Celta de Vigo (1-3 zege), zou niet voorkomen in de plannen van Zidane voor dit seizoen. "Ik moet lachen om zulke verhalen. De media zullen zich altijd met zulke dingen bezighouden", reageert de spits in gesprek met Vecernje novosti.

"Al vanaf het begin van mijn carrière heb ik te maken gekregen met allerlei geruchten. Ik heb geaccepteerd dat er altijd geruchten zullen zijn, en de tijd zal uitwijzen welke kloppen. Zinédine Zidane gelooft in me en dat is niet veranderd gedurende de periode waarin we hebben samengewerkt", maakt Jovic duidelijk. "Ik leer iedere dag van hem en ik ben erg tevreden over de samenwerking. Hij is, als speler én als trainer, een van de besten ter wereld."

Tegen Celta de Vigo werd Karim Benzema opgesteld als spits. Jovic had niet verwacht dat hij meteen de voorkeur zou krijgen. "Ik ga mijn best doen en alles geven wat ik kan. Ik verwacht niet meteen in de basis te staan, maar via hard werk en toewijding verwacht ik mijn doelen te bereiken", blikt hij vooruit. De 21-jarige Serviër zegt bovendien veel te leren van zijn grote concurrent bij Real Madrid. "Benzema is een heel interessante spits. Hij heeft veel meer ervaring dan ik en daar probeer ik van te leren. Een van de mooiste dingen als voetballer is dat je als jonge speler kunt samenspelen met volwassenen, van wie je kunt leren."