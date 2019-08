Ten Hag heeft lichtgeblesseerden terug en zet tweetal in de basis

Ajax treedt met Hakim Ziyech aan tegen APOEL Nicosia dinsdagavond. Het was afwachten of de middenvelder fit genoeg was voor het treffen met de Cyprioten in de play-offs voor de Champions League nadat hij geblesseerd uitviel tegen VVV-Venlo. Erik ten Hag heeft nu beoordeeld dat naast Ziyech ook Noussair Mazraoui, die afwezig was bij het duel met VVV, vanaf de aftrap begint.

Ten Hag liet maandag op de persconferentie al weten dat hij verwachtte dat zowel Ziyech als Mazraoui inzetbaar was. "Daar ga ik wel vanuit. Ik verwacht fitte spelers te hebben meegenomen. Ziyech en Mazraoui hebben gisteren aangepast getraind. We gaan zo (maandagavond, red.) nog trainen en zullen dan de reactie moeten afwachten. Maar ik verwacht dat ze kunnen spelen", aldus de Ajax-trainer.

Rechtsback Mazraoui vormt samen met Joël Veltman, Lisandro Martínez en linksback Nicolás Tagliafico de verdediging van de Amsterdammers, terwijl André Onana op doel staat. Donny van de Beek, Razvan Marin en Daley Blind vormen het middenveld. Dusan Tadic is de spits van Ajax tegen APOEL Nicosia, terwijl Ziyech en Neres voorin op de flanken staan.

Opstelling Ajax: Onana; Mazraoui, Veltman, Martínez, Tagliafico; Blind, Marin, Van de Beek; Ziyech, Tadic, Neres

Opstelling APOEL Nicosia: Belec; Joãozinho, Merkis, Ioannou; Mihajlovic, Matic, Gentsoglou, Souza, Bezjak; Suleiman en Pavlovic.