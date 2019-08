Oranje Leeuwinnen beginnen zonder Lieke Martens aan EK-kwalificatie

Lieke Martens ontbreekt in de 23-koppige selectie van bondscoach Sarina Wiegman voor de eerste twee EK-kwalificatiewedstrijden van de Oranje Leeuwinnen tegen Estland en Turkije. Ook Kika van Es is er niet bij. De internationals van respectievelijk Barcelona en Everton zijn nog herstellende van blessures en komen daardoor niet in actie.

De plek van Martens in de selectie van de nummer drie van de wereldranglijst van de FIFA wordt ingenomen door Ashleigh Weerden van FC Twente. PSV-verdediger Aniek Nouwen is uitgenodigd vanwege de afwezigheid van Van Es. Laatstgenoemde is herstellende van een knieblessure. Martens heeft nog te veel last van haar teen, een blessure waar ze op het afgelopen WK in Frankrijk ook al mee kampte.

De dames van Wiegman beginnen de EK-kwalificatieserie op vrijdag 30 augustus met een uitwedstrijd tegen Estland, de nummer 99 op de FIFA-ranglijst. Een paar dagen later volgt de thuiswedstrijd tegen Turkije. Die wedstrijd staat voor 3 september om 20.00 uur op het programma in het Abe Lenstra Stadion. Voor die wedstrijd zijn al bijna twintigduizend tickets verkocht, zo meldt de KNVB. Het stadion van de Friezen biedt plaats aan 23.000 toeschouwers.