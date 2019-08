‘Bundesliga-clubs laten oog vallen op zeventienjarig Feyenoord-talent’

Marouan Azarkan gaat de jeugdopleiding van Feyenoord mogelijk verlaten. De talentvolle buitenspeler staat volgens het Duitse Fussballeck in de serieuze belangstelling van clubs uit de Bundesliga. Schalke 04 en Werder Bremen hebben het oog laten vallen op het zeventienjarige talent, dat tot medio 2021 vastligt in Rotterdam.

Azarkan zette een jaar geleden zijn handtekening onder een driejarig contract in De Kuip. Hij kan Feyenoord naar verluidt voor een ‘gunstige transfersom’ verlaten. Hoe hoog de vraagprijs van Azarkan is, is onbekend. Behalve de twee Duitse clubs zou de jonge aanvaller ook op het lijstje staan van verschillende clubs uit de Premier League.

Azarkan mocht zich in de voorbereiding op het huidige seizoen laten zien aan trainer Jaap Stam. Het talent maakte een goede indruk en wist in de oefenwedstrijd tegen FC Dordrecht zelfs twee keer te scoren. Hij viel behalve met zijn goals ook op met mooie acties. “Zo kom ik mijn mannetje gewoon voorbij, door trucjes te doen. Ik wil mezelf zo veel mogelijk laten zien in de oefenwedstrijden. Dan hoop ik dat ik dit jaar mijn officiële debuut kan maken”, aldus Azarkan tegenover FOX Sports.

Stam gaf na afloop van het oefenduel met Dordrecht te kennen dat Azarkan consistenter moest worden. "Als hij dat soort dingen doet, dan valt dat altijd op. Dat laten ze dan ook op Twitter zien. Zo van: kijk dit. Maar de andere 98 minuten zijn er ook nog. Daar moet je ook wel even over nadenken", aldus de oefenmeester.