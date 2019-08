Daniel Sturridge hakt knoop door en tekent lucratief contract in Turkije

Daniel Sturridge heeft zich aan Trabzonspor verbonden, zo meldt de Turkse club woensdag via de officiële kanalen. De 29-jarige aanvaller kwam zonder noemenswaardige problemen door de medische keuring en tekende daarna een tweejarig contract. Sturridge was transfervrij na zijn vertrek bij Liverpool.

Sturridge sprak vorige week in het bijzijn van zijn zaakwaarnemer met Trabzonspor-voorzitter Sertaç Güven over een overgang naar de Storm van de Zwarte Zee, waarna de aanvaller besloot om in de Süper Lig te gaan spelen. Sturridge arriveerde maandagochtend in Istanbul om de laatste details van het contract af te ronden. De 26-voudig international van Engeland strijkt bij Trabzonspor een jaarsalaris van anderhalf miljoen euro op.

Voor Sturridge stonden meer clubs in de rij, want naar verluidt wilden ook Aston Villa, Real Betis, Bologna, Olympique Marseille, Besiktas en Fenerbahçe de aanvaller een contract aanbieden. DC United werd ook met de Engelsman in verband gebracht, evenals niet nader genoemde clubs uit Qatar. Sturridge heeft er dus uiteindelijk voor gekozen om bij Trabzonspor te tekenen.

Sturridge speelde in totaal ruim zes seizoenen voor Liverpool, dat de aanvaller in januari 2013 voor circa vijftien miljoen euro overnam van Chelsea. De kersverse aanwinst van Trabzonspor kampte bij the Reds geregeld met blessureleed, maar kwam toch tot 68 doelpunten in 160 officiële wedstrijden. De loopbaan van Sturridge kreeg gestalte bij Manchester City, terwijl hij tussendoor op huurbasis voor Bolton Wanderers en West Bromwich Albion uitkwam.