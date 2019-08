Update: Antwerp legt zich niet neer bij beslissing burgemeester Enschede

Supporters van Royal Antwerp zijn donderdag niet welkom bij de uitwedstrijd tegen AZ in de Grolsch Veste, zo blijkt uit een persverklaring van de gemeente Enschede. Burgemeester Onno van Veldhuizen is tot deze maatregel gekomen na overleg met de politie, het Openbaar Ministerie, de KNVB en de betreffende clubs. AZ en Antwerp strijden in de play-offs om een toegangsbewijs voor het hoofdtoernooi van de Europa League.

“Zoals iedereen weet kan AZ niet in eigen huis spelen vanwege problemen met het dak van het stadion”, schrijft Van Veldhuizen in een officiële verklaring. “In Enschede weten we tot welke problemen dat kan leiden en daarom werken we graag mee aan een oplossing.” Bij het instorten van een deel van het dak van het stadion van FC Twente viel in 2011 een dode. Een gedeelte van het dak in het AFAS Stadion stortte onlangs in, waardoor AZ voorlopig niet in het eigen onderkomen terecht kan.

“Op basis van de informatie die voorafgaand aan dit soort wedstrijden wordt verzameld, moesten we in de driehoek (het overleg tussen de politie, het openbaar ministerie en de burgemeester) tot de conclusie komen dat het handhaven van de openbare orde en veiligheid in de stad en rond het stadion onvoldoende gewaarborgd kan worden”, voegt Van Veldhuizen daaraan toe.

AZ speelde de afgelopen twee wedstrijden in het Cars Jeans Stadion van ADO Den Haag, maar Pauline Krikke, burgemeester van Den Haag, wilde niet dat het duel met Antwerp in haar stad zou plaatsvinden. Fans van ADO hebben van oudsher een goede band met Club Brugge, een rivaal van Antwerp. Volgens Krikke zou de kans op supportersrellen daarom zeer groot zijn, waardoor AZ voor de eerste ontmoeting met de Belgen uitwijkt naar Enschede.

Update 20 augustus 18.12 uur - Antwerp legt zich niet zomaar neer bij beslissing burgemeester Enschede

Royal Antwerp is 'verrast' door het besluit van burgemeester Onno van Veldhuizen van Enschede om geen supporters van de Belgische club toe te laten in de wedstrijd tegen AZ in de Grolsch Veste van donderdag. Van Veldhuizen liet weten dat 'het handhaven van de openbare orde en veiligheid in de stad en rond het stadion' onvoldoende gewaarborgd kon worden als Belgische fans toegelaten zouden worden. Antwerp stelt in een statement zich steeds constructief opgesteld te hebben om de openbare orde 'veilig te laten verlopen'. "We bekijken momenteel de redenen voor deze beslissing en zullen er alles aan doen om een degelijke oplossing uit te werken", schrijft men.