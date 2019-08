Franck Ribéry hakt knoop door en gaat aan de slag in de Serie A

Franck Ribéry heeft een nieuwe club gevonden. De Franse buitenspeler vervolgt zijn loopbaan bij Fiorentina. De 36-jarige aanvaller zat zonder club na zijn vertrek bij Bayern München en had de clubs voor het uitkiezen. Mark van Bommel probeerde hem te verleiden om voor PSV te kiezen, maar Ribéry heeft gekozen voor een dienstverband bij la Viola. Nadat hij de medische keuring met succes wist te doorstaan, heeft hij zijn handtekening gezet onder een contract in Florence. Fiorentina maakt niets bekend over de looptijd, maar het gaat naar verluidt om een tweejarig dienstverband.

De geruchten over de keuze van Ribéry voor Fiorentina werden de laatste dagen steeds hardnekkiger. Volgens diverse Italiaanse media gaat hij een bedrag van vier miljoen euro per jaar verdienen bij Fiorentina. Via bonussen kan zijn jaarlijkse vergoeding nog met vijfhonderdduizend euro oplopen. Hij wordt in het Stadio Artemio Franchi ploeggenoot van Kevin-Prince Boateng, die eerder deze zomer van Sassuolo naar Fiorentina verhuisde.

Tot twee keer toe gooide Van Bommel een lijntje uit naar Ribéry, maar de trainer begreep dat de routinier onhaalbaar was. “De situatie was zo dat ik hem al een keer gevraagd heb, een tijd geleden. Afgelopen week heb ik weer contact met hem gehad. Maar Franck is onbetaalbaar”, aldus de trainer van PSV eerder deze maand. Behalve PSV werd Ribéry ook gelinkt aan Dinamo Moskou, Spartak Moskou, Everton, Sheffield United en Eintracht Frankfurt. Een terugkeer in de Bundesliga zag Ribéry hoe dan ook niet zitten, omdat hij niet tegen Bayern wil spelen.

“Ik ben heel gelukkig, want ik ben hier met mijn familie”, vertelde Ribéry al aan de Italiaanse pers na zijn aankomst op het vliegveld van Florence. “Ik heb de afgelopen week met Fiorentina gesproken en ook met Luca Toni (voormalig ploeggenoot bij Bayern München, red.). Hij zei dat Fiorentina een fantastische club is en dat dit een geweldige stad is.”