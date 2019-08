PSV komt FC Groningen-supporters tegemoet na verplaatsen wedstrijd

FC Groningen-supporters krjigen gratis toegang tot de uitwedstrijd tegen PSV op 25 september, zo maken beide clubs dinsdagmiddag wereldkundig. PSV komt zo de Trots van het Noorden tegemoet omdat de wedstrijd is verzet. Door het duel van de Eindhovenaren met Apollon Limassol in de play-offs van de Europa League van donderdag, is de wedstrijd tegen Groningen verplaatst naar volgende maand.

Vijfhonderd fans van de bezoekende club kunnen nu voor een euro het uitvak van het Philips Stadion betreden, terwijl de oorspronkelijke prijs op vijftien euro lag. Supporters die al een kaartje hadden bemachtigd voor het uitduel met PSV krijgen veertien euro teruggestort op hun rekening. Daarnaast mogen seizoenkaarthouders van Groningen gratis afreizen richting Eindhoven.

De uitwedstrijd tegen PSV is verplaatst van 24 augustus naar op 25 september. Het duel begint om 18.30 uur, wat problematisch kan zijn voor fans uit Groningen. De clubleiding komt ook in dit geval zijn supporters tegemoet, want fans kunnen per brief, opgesteld door FC Groningen, vrij vragen bij hun werkgever. Wanneer de betreffende werkgever meewerkt, mag hij of zij samen met een relatie een wedstrijd komen bezoeken in het Hitachi Capital Mobility Stadion.