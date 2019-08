Sporting haalt uit naar kamp-Dost na extra financiële eisen

Volgens Sporting Portugal is het de schuld van Bas Dost en diens zaakwaarnemer Gunther Neuhaus dat zijn transfer naar Eintracht Frankfurt nog steeds niet is afgerond, ondanks het feit dat beide clubs al een principeakkoord hebben bereikt en de aanvaller zelf ook al tot een akkoord is gekomen met de Duitsers. De Portugese club hekelt dinsdag de werkwijze van Dost en Neuhaus in een officieel statement.

O Jogo schrijft dinsdag dat Neuhaus verwijst naar een oude afspraak met Sporting, waardoor de belangenbehartiger van Dost een miljoen euro zou opstrijken. In deze afspraak staat naar verluidt dat Neuhaus 500.000 euro per resterend contractjaar zou ontvangen, daar Dost in Portugal beschikt over een verbintenis tot medio 2021. De dertigjarige aanvaller zou trainer Marcel Keizer in mei al hebben verteld dat hij Sporting zou willen verlaten, iets dat korte tijd later werd bevestigd door zijn zaakwaarnemer.

Sporting is echter niet van plan om Neuhaus dit bedrag te betalen, waardoor de transfer van Dost naar Frankfurt op losse schroeven is komen te staan. De werkgever van de Nederlandse spits is daarnaast niet te spreken over de houding van de Duitse zaakwaarnemer ten aanzien van aanbiedingen vanuit China, Rusland en Mexico. Clubs uit die landen waren bereid om tussen de twaalf en vijftien miljoen euro neer te leggen voor Dost, maar volgens de verklaring van Sporting zag de Nederlande spits geen heil in die lucratieve aanbiedingen.

Sporting nam Dost in 2016 voor circa tien miljoen euro over van VfL Wolfsburg en kan hem nu voor ongeveer acht miljoen euro verkopen aan Frankfurt. Dit bedrag kan door bonussen oplopen tot tien miljoen euro. Frankfurt is reeds tot een overeenstemming gekomen met Sporting en Dost, maar is voorlopig afhankelijk van de ontwikkelingen in Lissabon.