Kik Pierie leert bij Jong Ajax: ‘In de duels agressiever en aanweziger’

Kik Pierie maakte deze zomer voor een bedrag van vijf miljoen euro de overstap van sc Heerenveen naar Ajax. Ondanks zijn hoge transfersom is het voor de centrale verdediger annex linksback nog wachten op zijn eerste officiële minuten. Tot die tijd werkt Pierie zijn wedstrijden af bij Jong Ajax, zo ook maandagavond tegen NEC (3-3).

Pierie heeft er geen problemen mee dat hij zijn wedstrijden speelt in de Keuken Kampioen Divisie, terwijl hij de afgelopen twee seizoenen een vaste waarde was in het eerste elftal van sc Heerenveen. “Dit is voor mij een kans om me te laten zien bij een grotere club, bij een toplub, een grote club in Europa en de beste club van Nederland”, legt de negentienjarige verdediger uit in gesprek met FOX Sports. “Nu kan ik op een hoger niveau, qua proces, laten zien wat ik kan.”

De concurrentie in de achterhoede bij Ajax is groot. In het centrum heeft hij te maken met Perr Schuurs, Joël Veltman, Edson Álvarez, Lisandro Magalán en Lisandro Martínez, terwijl ook Daley Blind in het centrum uit de voeten kan. Pierie weet waar hij aan moet werken om in aanmerking te komen voor speelminuten in het eerste elftal. “Ik vind dat ik als centrale verdediger aan de bal wel gewoon mijn ding doe, maar ik vind dat ik in de duels nog wat agressiever en aanweziger mag zijn. Dat is voor mij de grootste stap die ik moet maken.”

