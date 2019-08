‘Had de scouting niets anders in petto dan Bas Dost? Echt niet?’

Bas Dost staat op het punt om Sporting Portugal in te ruilen voor Eintracht Frankfurt. Voormalig Duits international Thomas Berthold heeft grote twijfels bij de Nederlandse aanvaller. De Bundesliga-club wil een nieuwe spits na het vertrek van Luka Jovic en Sébastien Haller, maar Berthold weet niet of de Dost wel de geschikte speler is om de spitspositie bij Frankfurt in te vullen.

Berthold is van mening dat zijn oude club beter verder kan zoeken naar een jongere spits. “Ik kan me niet voorstellen dat Dost optie nummer één is”, schrijft de oud-verdediger van onder meer AS Roma, Bayern München en VfB Stuttgart in zijn column voor BILD. “Hij heeft zijn leeftijd niet mee en hij is een man als Mario Gómez. Hij moet worden bediend in het strafschopgebied, daarbuiten heb je hem niet nodig. En hij heeft niet het tempo, de lichaamsbouw en de kracht van Sébastien Haller, omdat hij nogal slungelig en niet zo robuust is als de Fransman.”

“Mijn eerste gedachte was: hebben ze op de veelgeprezen scoutingafdeling van Frankfurt niets anders in petto dan Bas Dost? Echt niet? Er moet toch ergens ter wereld een getalenteerde, kopkrachtige spits te vinden zijn?”, aldus Berthold, die in 1990 wereldkampioen werd met de Duitse ploeg, over de aanstaande aankoop van negen miljoen euro. Dost is geen onbekende in de Bundesliga, daar hij naam maakte bij VfL Wolfsburg. In 85 wedstrijden was hij 36 keer trefzeker.

Toch wil Berthold de ex-aanvaller van onder meer FC Emmen een kans geven. “Het is in zijn voordeel dat hij de Bundesliga al kent. Hij heeft een neusje voor de goal en zijn statistieken in Portugal zijn indrukwekkend, ook al is de Portugese competitie niet veeleisend”, vervolgt de oud-voetballer over de spits die in 84 competitiewedstrijden voor Sporting Portugal 76 keer scoorde.