‘Juventus meldt zich in Parijs met tientallen miljoenen plus Dybala’

Paris Saint-Germain zit naar verluidt al enige tijd achter Paulo Dybala aan en Juventus hoopt volgens verschillende Spaanse en Braziliaanse media nu gebruik te kunnen maken van die interesse. Onder meer Globo Esporte, AS en Onda Cero berichten namelijk dat la Vecchia Signora zich in Parijs heeft gemeld met het voorstel om de Argentijn in een eventuele deal voor Neymar te betrekken.

Fabio Paratici, de technisch directeur van Juventus, zou bij PSG een ‘megabod’ hebben neergelegd van tachtig tot honderd miljoen euro plus Dybala. Neymar wil naar verluidt zelf het liefst terug naar Barcelona, maar de Catalanen hebben op dit moment niet de financiële middelen om een rentree van de dribbelaar mogelijk te maken. Het laatste voorstel van Barça om Neymar eerst een seizoen te huren en een optie tot koop in de deal op te nemen lijkt niet op veel enthousiasme bij PSG te kunnen rekenen.

PSG-trainer Thomas Tuchel rekent nog altijd op Neymar.

Real Madrid wordt eveneens genoemd als gegadigde voor de Braziliaanse superster. AS voegt echter toe dat de Koninklijke zijn twijfels zou hebben over de haalbaarheid van een deal: “Real Madrid heeft zich niet volledig op de onderhandelingen gestort omdat de verwachtingen van Leonardo (de technisch directeur van PSG, red.) te hoog liggen.” Juventus zou inmiddels met Neymar in gesprek zijn over zijn jaarsalaris van 37 miljoen, wat hem voor Cristiano Ronaldo de bestbetaalde speler in de Serie A zou maken.

Om een dergelijke deal van de grond te krijgen moet de Italiaanse grootmacht echter eerst wel een aantal spelers verkopen. Mario Mandzukic moet om en nabij de 15 miljoen opleveren, terwijl Blaise Matuidi en Daniele Rugani allebei 35 miljoen binnen moeten brengen. Als het lukt om Neymar binnen te halen zal Gonzalo Higuaín eveneens de deur uitgedaan worden. Juventus gaf vooralsnog 188 miljoen uit aan de komst van Matthijs de Ligt, Danilo, Cristian Romero, Luca Pellegrini en Merih Demiral.