APOEL Nicosia - Ajax: aanvang, blessures en vermoedelijke opstellingen

Ajax is twee wedstrijden verwijderd van de groepsfase van de Champions League. APOEL Nicosia is de laatste horde op weg naar het grote geld in het miljardenbal. In de derde voorronde werd afgerekend met de Griekse kampioen PAOK Saloniki en nu wacht een tweeluik met de Cypriotische kampioen. Met een nieuwe trainer hoopt APOEL de hoofdfase voor de vijfde keer te bereiken.

Het seizoen in Cyprus gaat voor APOEL Nicosia in september pas van start, maar desondanks begon de voorbereiding op de nieuwe voetbaljaargang voor het team van toenmalig trainer Paolo Tramezzani al eind juni. De Cypriotische kampioen stroomde namelijk in de tweede voorronde van de Champions League in en moest derhalve vroeg aan de bak. De formatie van Tramezzani was over twee duels een maatje te groot voor FK Sutjeska Niksic uit Montenegro en trof in de derde voorronde Qarabag FK uit Azerbeidzjan.

Na een 1-2 thuisnederlaag was een plek in de play-offs ver weg en de verliespartij kostte Tramezzani zelfs zijn baan. De Duitse trainer Thomas Doll werd aangesteld en zijn komst zorgde voor het gewenste schokeffect. In de return tegen Qarabag verbaasde APOEL namelijk vriend en vijand door met 0-2 te winnen. De beslissende treffer werd gemaakt door Uros Matic, die tussen 2014 en 2016 het shirt van NAC Breda droeg. Tegen Ajax gaan de Cyprioten voor een nieuwe stunt.

Die stunt wil Erik ten Hag hoe dan ook voorkomen. In aanloop naar de play-offs nam de technische staf van Ajax de tegenstander onder de loep. “Ioannou, Di Vicenti, Bezjak... Ze hebben meerdere goede spelers en wij weten welke gevaren er zijn. We moeten ons goede niveau halen, willen wij over deze horde heen stappen”, zo gaf de trainer maandagavond aan tijdens de persconferentie. De verwachting is dat APOEL het initiatief aan Ajax laat. “Gaan ze de bus parkeren? Als hun trainer dat zegt, dan zal dat wel. We zullen overal op voorbereid zijn. We hebben ons goed geïnformeerd. We zijn twee wedstrijden bij hen geweest. Ze zijn van trainer gewisseld, hebben vijf nieuwe spelers en zijn ambitieus. We zullen zien hoe het wedstrijdverloop is en daar zullen we ons op instellen.”

Blessures Ajax

Afgelopen zaterdag mocht Quincy Promes eindelijk weer eens vanuit de basis starten in de uitwedstrijd tegen VVV-Venlo, maar nog voor rust verliet hij geblesseerd het kunstgrasveld. De Oranje-international is niet tijdig hersteld voor het duel van dinsdagavond en is daarom achtergebleven in Amsterdam. “Zijn blessure was te ernstig om hem mee te nemen”, verklaarde Ten Hag, die de verwachting uitsprak gewoon te kunnen beschikken over Noussair Mazraoui en Hakim Ziyech. Laatstgenoemde viel ook geblesseerd uit tegen VVV, terwijl Mazraoui uit voorzorg niet in actie kwam in Venlo. "Daar ga ik wel vanuit. Ik verwacht fitte spelers te hebben meegenomen. Ziyech en Mazraoui hebben gisteren aangepast getraind. We gaan zo (maandagavond, red.) nog trainen en zullen dan de reactie moeten afwachten. Maar ik verwacht dat ze kunnen spelen”, aldus de Ajax-trainer.

Vermoedelijke opstellingen

Ten Hag is nog zoekende naar zijn ideale elf, zo bleek de afgelopen weken. Vrijwel iedere wedstrijd laat hij zijn ploeg spelen in een andere samenstelling en het Algemeen Dagblad verwacht ook voor vanavond een aantal wijzigingen ten opzichte van afgelopen zaterdag in Venlo. Perr Schuurs keerde na een mindere wedstrijd tegen PAOK terug in de basis tegen VVV, maar liet ook in De Koel een aantal steekjes vallen. Met Veltman op zijn positie lijkt Ten Hag voor wat meer ervaring te kiezen.

De krant gaat ervan uit dat Ten Hag kiest voor dezelfde basis als in de thuiswedstrijd tegen PAOK. Dat betekent dat Mazraoui op de rechtsbackpositie speelt en Razvan Marin naast Daley Blind plaatsneemt op het middenveld. In de spits kiest de trainer naar verwachting weer voor Dusan Tadic, waardoor Klaas-Jan Huntelaar moet hopen op een rol als invaller. Ziyech is de laatste training maandag goed doorgekomen en dus zal hij naar alle waarschijnlijkheid starten op de rechterflank.

Vermoedelijke opstelling APOEL Nicosia: Belec; Mihajlovic, Merkis, Lafrance, Ioannou; Matic, Gentsoglou; Al Tamaari, De Vicenti, Bezjak; Pavlovic

Vermoedelijke opstelling Ajax: Onana; Mazraoui, Veltman, Martínez, Tagliafico; Blind, Marin, Van de Beek; Ziyech, Tadic, Neres

Live-uitzending en aanvang

Ajax zal pas tegen middernacht weten hoe de zaken ervoor staan, want de wedstrijd begint pas om 22.00 uur lokale tijd. Om de lange dag beter door te komen is de eerste wedstrijdbespreking van maandagavond verplaatst naar dinsdag. “We hebben wel wat bedacht om de dag door te komen: kill the day", aldus Ten Hag op de clubwebsite. "Zodat we focus hebben en met de juiste mentaliteit aan de wedstrijd beginnen.” In Nederland begint de wedstrijd om 21.00 uur.

In tegenstelling tot de tweede en derde voorronde van de Champions League, worden de play-offs van het toernooi uitgezonden door Veronica. Het duel tussen APOEL en Ajax is vanaf 21.00 uur live te volgen op het kanaal van de gratis televisiezender. De voorbeschouwing begint om 20.30 uur. De wedstrijd wordt ook uitgezonden door Ziggo Sport, op het kanaal Ziggo Sport Voetbal (20.55 uur).

VAR

In de eerste drie voorrondes keek de VAR niet mee, maar vanaf de play-offs is dat wel het geval. De Spaanse scheidsrechter Antonio Mateu Lahoz krijgt dan ook in het GPS-stadion hulp van de videoscheidsrechter. “Vanwege de enorme belangen heeft de UEFA besloten de VAR in deze fase al in te zetten”, reageert Jaap Uilenberg namens de scheidsrechterscommissie van de Europese voetbalbond in De Telegraaf. “De play-off-wedstrijden zijn on-ge-loof-lijk belangrijk, waarin het om on-ge-loof-lijk veel geld gaat. En de VAR’s zijn beschikbaar, omdat we er heel veel hebben opgeleid. Dus is het een logische keuze.”