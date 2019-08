‘Door zijn uitleg zakt mijn eerste woede over Paul Pogba wel wat weg’

Manchester United leed maandagavond met een 1-1 gelijkspel tegen Wolverhampton Wanderers zijn eerste puntverlies van het nieuwe seizoen. De uitslag van die wedstrijd had er echter anders uit kunnen zien als Paul Pogba een door hemzelf verdiende strafschop had benut. De Fransman legde aan voor de penalty na langdurig overleg met ploeggenoot Marcus Rashford, waarna Wolverhampton-doelman Rui Patrício erin slaagde om de bal uit zijn doel te houden.

De gang van zaken rondom de strafschop was na afloop van de wedstrijd onderwerp van gesprek, daar het er voor sommigen op leek dat Poga de penalty ‘afpakte’ van Marcus Rashford. Manager Ole Gunnar Solskjaer kwam echter al snel met opheldering: “Ze zijn allebei de aangewezen penaltynemers en het is aan henzelf om te bepalen wie zich het best voelt en wie hem mag nemen. Spelers voelen dat vertrouwen soms en Paul heeft er zoveel gemaakt voor ons. Rui Patrício had nu echter een goede redding in huis”, reageerde Solskjaer bij Sky Sports.

“Dit zal niet veranderen, ze blijven allebei het vertrouwen hebben. Marcus scoorde natuurlijk vorige week (tegen Chelsea, red.) en ik weet zeker dat hij hem deze week ook had willen nemen. Paul had echter het vertrouwen en ik houd er wel van als spelers denken: ‘Ik kan dit.’” Clubicoon Gary Neville vraag zich echter wel af of het verstandig is om twee gelijkwaardige penaltynemers aan te wijzen: “Door zijn uitleg zakt mijn initiële woede over Pogba die een strafschop afpakt van Rashford wel weg. Dat was het eerste wat ik dacht. ‘Waarom pakt hij die penalty af van Rashford?’ Ik haat dat soort dingen.”

Ole Gunnar Solskjaer is niet van plan om zijn tactiek te veranderen.

“Ze moeten duidelijk op het veld nog bepalen wie hem gaat nemen, daar houd ik niet van. Ik zou het snappen als er twee strafschopnemers zijn voor als er iemand gewisseld wordt. Rashford wordt nog weleens gewisseld, Pogba niet zo vaak maar het zou kunnen. Daarom zou ik het kunnen begrijpen als je een eerste en tweede strafschopnemer hebt. Ik denk dat het probleem is dat Pogba er al vier gemist heeft in de afgelopen twaalf maanden. Hij zal altijd dat vertrouwen voelen omdat hij veel vertrouwen heeft in zijn eigen kwaliteiten”, gaat Neville verder

“Maar als het over wordt gelaten aan de spelers, zou degene die vorige week een strafschop heeft benut hem nu weer moeten nemen. Hij heeft vorige week nog gescoord. Ik denk dat Ole verder de waarheid vertelt. Het enige wat ik erover kan zeggen is dat hij Pogba wellicht in bescherming neemt. Ik denk niet dat het zo is, maar het zou kunnen. Het zou slecht zijn voor de kleedkamer als hij zou zeggen: ‘Pogba heeft hem van Rashford afgepakt.’ Dat zou opgepikt worden door de media. Ik denk niet dat het zo is, maar het zou kunnen.”